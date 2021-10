Bombendrohung gegen Supermarkt löst Großeinsatz der Polizei in Hof aus

In Hof in Oberfranken hat ein Unbekannter mit einer Bombendrohung einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Die telefonische Bedrohung eines Unbekannten hat am Dienstagvormittag einen Einsatz der Hofer Polizei im Stadtteil Neuhof augelöst.

Am Dienstag gegen 10.30 Uhr hatte die Marktleiterin des Geschäftes in der Köditzer Straße in Hof einen Anruf von einem Unbekannten erhalten. Der behauptete, in dem Supermarkt sei eine Bombe.

Weil der Anruf ernst zu nehmen war, so das Polizeipräsidium Oberfranken, wurde sofort ein Großeinsatz gestartet. Einsatzkräfte der Polizei Hof eilten mit einer Vielzahl an Streifen zu dem Markt, brachten umgehend Angestellte sowie Kunden aus dem Gebäude und errichteten eine weiträumige Absperrung im Außenbereich des betroffenen Supermarktes.

Die Köditzer Straße und die Dr.-Enders-Straße in Hof mussten für den Verkehr gesperrt und der Fahrzeugverkehr umgeleitet werden. Da die nächsten Wohnhäuser weit genug entfernt waren, konnte auf deren Räumung allerdings verzichtet werden, so die Polizei weiter.

Bombendrohung in Hof: Drei Spürhunde fanden nichts Verdächtiges

Drei Sprengstoffsuchhunde durchsuchten daraufhin das Gebäude und die Außenanlagen. Nachdem die Hunde keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden hatten, konnte um 12.45 Uhr Entwarnung gegeben und die Sperren aufgehoben werden. Nach Rückkehr der Angestellten in den Supermarkt, nahmen diese den Geschäftsbetrieb wieder auf.

Wer der Anrufer war ist ebenso unklar wie sein Motiv. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur Feststellung der Identität des Anrufers aufgenommen. Wer durch Bombendrohungen die öffentliche Ordnung stört, kann mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bestraft werden. Außerdem muss der Täter, wenn er ermittelt wird, die Kosten des Einsatzes bezahlen. Das kann schnell in den vier- bis fünfstelligen Bereich gehen.