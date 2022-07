19 Rinder sterben bei Stallbrand - Halbe Million Euro Schaden

Bei einem Brand auf einem Bauernhof im niederbayerischen Landkreis Regen ist die Hälfte der dort gehaltenen Rinder verendet.

20.07.2022 | Stand: 08:09 Uhr

19 von 38 Rindern seien am Dienstagabend den Flammen zum Opfer gefallen, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Feuer in dem Rinderstall vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen. Zahlreiche landwirtschaftliche Geräte und Fahrzeuge seien dabei zerstört worden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 500.000 bis 600.000 Euro. Lesen Sie auch: Brand in Schweinemastbetrieb - Hunderte Tiere tot

Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen in Kollnburg: 19 Rinder sterben

Der Stall brannte in voller Ausdehnung, das Feuer griff auch noch auf ein Fahrsilo und Bäume über, hieß es. Über 300 Feuerwehrkräfte hätten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern können. Menschen wurden nach ersten Angaben nicht verletzt.