Katze unter Tatverdacht: Vierbeiner verursacht Wohnungbrand in Wasserburg

Weil eine Katze in Wasserburg zum Futter wollte, fackelte sie beinahe die Wohnung ab.

01.07.2022 | Stand: 13:34 Uhr

Am Donnerstagabend hat das Obergeschoss eines Hauses in Wasserburg Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilt, steht aktuell ein Tier unter Tatverdacht - höchstwahrscheinlich löste eine Katze den Brand aus.

Flauschiger Übeltäter in Wasserburg: Katze will ans Futter und betätigt den Herd

Mumaßlich weil das Katzenfutter auf der Küchenzeile stand, sprang das Tier hinauf und kam mit den Pfoten an eines der Drehräder zum Einschalten des Ceranfeldes. Verstehentlich schaltete sie dabei den Herd ein.

Erst als der Rauch ins Erdgeschoss drang, bekamen die Eigentümer mit, dass ein Feuer ausgebrochen war. Die Katze befand sich zu dem Zeitpunkt alleine in der Küche.

Brand in Wasserburg: Eigentümer bemerken Rauch und verständigen die Feuerwehr

Die Feuerwehr Wasserburg und die Feuerwehr Hege waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 35 Kräften an dem Einsatz beteiligt. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Katze in Wasserburg ist nicht der einzige Vierbeiner, der heuer in Bayern vor den Flammen gerettet werden musste. In München hatte bereits im April ein anderes Exemplar tierisches Glück.

