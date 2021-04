Nach Brand: Landratsamt Traunstein stellt Betrieb am Dienstag ein

Einen Brand gab es im Landratsamt Traunstein. Ursache war wohl ein Defekt an der Heizungsanlage. Die Mitarbeiter bleiben am Dienstag zuhause.

13.04.2021

Bei einem Brand im Landratsamt Traunstein ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am frühen Dienstagmorgen im Keller ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Landratsamt Traunstein nach Brand ohne Strom

Ursache war laut PNP (Passauer Neue Presse) ein Defekt an der Heizungsanlage. Am Vormittag liefen demnach noch Löscharbeiten. Außerdem habe ein Landratsamtssprecher mitgeteilt, dass das Gebäude keinen Strom habe. Alle Mitarbeiter seien daher nach Hause geschickt worden. Am Dienstag ruht der Betrieb.

Betroffen ist offenbar auch das Gesundheitsamt, das an den Servern des Landratsamtes angeschlossen ist. Man sei dabei, den Schaden zu beheben.

