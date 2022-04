In Bamberg ist eine Seniorin nach einem Brand in ihrer Wohnung gestorben. Die 70-Jährige war zunächst von der Feuerwehr gerettet und reanimiert worden.

19.04.2022 | Stand: 08:03 Uhr

Nach einem Wohnungsbrand in Bamberg ist eine Frau gestorben. Die Feuerwehr holte die 70-Jährige am Montagabend aus ihrer Wohnung und reanimierte sie zunächst, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Feuer in Bamberg: 70-Jährige nach Wohnungsbrand tot

In einer Klinik starb die Frau dann doch. Warum das Feuer ausbrach, war anfangs nicht bekannt. Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.