Rauchmelder aus München schlagen in London Alarm - Frau gerettet

08.08.2022 | Stand: 13:04 Uhr

Durch einen vergessenen Herd ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in München einen Brand in einem Einfamilienhaus entstanden. Wie die Münchener Feuerwehr mitteilt, bereitete sich die Bewohnerin des Hauses abends Essen zu, vergaß jedoch den Herd abzustellen und schlief ein.

Frau in München lässt Herd an und schläft ein

Als das Essen Feuer fing, schlug der Rauchmelder Alarm. Weil dieser eine Alarm-Nachrichten an das Handy des Sohnes in London schickte, wurde dieser darauf aufmerksam. Er rief sofort die Polizei in London an und schilderte den Vorfall. Die Metropolitan Police verständigte ihre Kollegen in München und die wiederum alarmierte die Feuerwehr.

Sohn leitet die Münchener Einsatzkräfte aus London an

Am Haus der Frau angekommen, teilte der Sohn den Feuerwehrleute über eine Überwachungskamera an der Haustür mit, in welchem Raum sich seine Mutter befand und wo der Brand ausgebrochen ist. Die Einsatzkräfte konnten die Frau so aus dem Haus retten - sie überstand den Vorfall unbeschadet - und den Brand löschen.

