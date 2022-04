Brand in Neuperlach zerstört drei Wohnungen - warum die Löscharbeiten kompliziert waren

Ein Brand auf einem Balkon in Neuperlach in München hat auf zwei weitere Wohnungen übergegriffen und alle drei zerstört. Die Brandursache ist noch unklar.

Ein Feuer in Neuperlach in München hat drei Wohnungen zerstört. Wie die Münchner Feuerwehr mitteilt, meldeten mehrere Menschen eine schwarze Rauchsäule über dem Stadtteil Neuperlach. Mehrere Einheiten der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr rückten zu dem Brand in der Kafkastraße aus.

Brand in Neuperlach: Feuer macht drei Wohnungen unbewohnbar

Die Ursache für die Rauchsäule war ein Feuer auf einem Balkon im sechsten Obergeschoss des Wohnhauses. Weil der Brand in dieser Höhe schwer zu löschen war, wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert. Mit einer Drehleiter begannen die Feuerwehrmänner und -frauen, die Flammen zu löschen.

Das Feuer griff dennoch auf die Balkone im siebten und achten Stock über. Nach rund 40 Minuten war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand, die Wohnungen im sechsten, siebten und achten Stock sind jedoch unbewohnbar.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann die Feuerwehr noch nicht bekannt geben. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei München übernommen.

