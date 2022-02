Mehr Erkenntnisse durch Obduktion nach Schlossbrand in Niederbayern

Im Landkreis Landshut brannte ein Schloss - ein Mensch stirbt. Nach der Obduktion weiß die Polizei mehr über das Opfer. Auch die Todesursache ist nun klar.

08.02.2022 | Stand: 11:36 Uhr

Bei einem Brand am vergangenen Freitag, 4. Februar, in der barocken Schlossanlage Oberköllnbach in Niederbayern ist ein Mann ums Leben gekommen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich nach jüngsten Polizeiangaben um den 76-jährigen Bewohner der Anlage. Wie die Obduktion vom 7. Februar ergab, ist der Mann an einer Rauchgasvergiftung gestorben.

Das Feuer sei am Freitag in einem Seitentrakt des Gebäudes in Postau (Landkreis Landshut) ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten hatte den Brand bis zum Nachmittag gelöscht. Das stark beschädigte Seitengebäude sei momentan nicht zu betreten, sagte einSprecher.

Mann stirbt bei Schloss-Brand in Niederbayern: Ursache weiter unklar

Zur Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden. Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandlegung gibt es, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt, nicht. Der Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Bereich geschätzt.

