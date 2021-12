Ein 76 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Würzburg ums Leben gekommen. Was bisher bekannt ist.

20.12.2021 | Stand: 07:53 Uhr

Man habe noch versucht, den Mann am Sonntagabend vor Ort wiederzubeleben, was jedoch erfolglos geblieben sei, teilte die Feuerwehr am Montag mit.

Die restlichen Bewohner des Hauses in Würzburg konnten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren.

Ursache für Brand in Würzburg noch unklar

Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, war zunächst noch ungeklärt.

