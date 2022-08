Bei einem Brand in einer Werkshalle im oberfränkischen Arzberg (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden.

02.08.2022 | Stand: 07:47 Uhr

Die Halle einer Firma, die Holzanzünder herstellt, war am frühen Dienstagmorgen in Brand geraten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Brandursache noch unklar

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten am Morgen noch an. Die Einsatzkräfte versuchten, ein Übergreifen der Flammen auf eine weitere Halle zu verhindern. Die Polizei schätzt den Schadenswert auf einen Betrag in sechsstelliger Höhe. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit unklar.