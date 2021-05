Achsen an Güterzug bei München erhitzen sich: Bahnverkehr vorrübergehend lahmgelegt

Während der Fahrt erhitzen sich mehrere Achsen eines Güterzugs zwischen Kirchseeon und Grafing. Das legt kurzfristig den Bahnverkehr in der Umgebung lahm.

11.05.2021 | Stand: 09:31 Uhr

Wegen einer Bremsstörung an einem Güterzug ist der Bahnhverkehr am Montag in München beeinträchtigt worden - zwischen Kirchseeon und dem Bahnhof in Grafing. Sowohl der S-Bahn- als auch der Regionalverkehr wurden vorübergehend eingestellt.

An dem Zug rauchte es nach Polizeiangaben am Vormittag stark. Während der Fahrt war dem Lokführer ein technischer Defekt (Bremsstörung) angezeigt worden. In Folge des technischen Defektes erhitzten sich an dem ersten Wagen die erste und zweite Achse sowie dem dritten Wagen die beiden mittleren Achsen auf 150 Grad. Dadurch entwickelte sich Rauch.

Zugvervehr vorrübergehend eingestellt

Der Lokführer brachte seinen zuf zum Stehen. Die Notfallleitstelle stellte daraufhin den Zugverkehr für die S-/ und Fernbahnen auf den vier Gleisen ein. Dadurch kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Betriebsablauf. Neben der Bundespolizei rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Kirchseeon, Eglharting und Ebersberg aus.

Der Notfallmanager der Deutschen Bahn gab die Gleise gegen 11:30 Uhr wieder für den gesamten Zugverkehr frei.

