Polizei stoppt Autofahrerin in Bayern mit 4,2 Promille

Die Polizei hat in Bürgstadt (Landkreis Miltenberg) eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die mit über vier Promille unterwegs war.

03.12.2023 | Stand: 10:51 Uhr

Eine andere Verkehrsteilnehmerin hatte den Beamten am Samstagnachmittag ein Auto gemeldet, das in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Kurz darauf stoppten die Einsatzkräfte den Wagen und führten einen Atemalkoholtest bei der 41-Jährigen durch, der einen Wert von 4,2 Promille ergab.

Über vier Promille am Steuer in Bürgstadt - Führerschein sofort weg

Der Führerschein der Frau wurde noch vor Ort sichergestellt.

Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.