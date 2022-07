BUND: Mehr als 165.000 Bäume in Bayerns Großstädten seit 2011 gefällt

Doch trotz der wohlbekannten Effekte auf das Stadtklima haben es Bäume in Bayern schwer. Über 165.000 Bäume wurden seit 2011 in Bayerns Städten gefällt.

21.07.2022 | Stand: 07:03 Uhr

In den 15 größten Städten Bayerns sind in den vergangenen zehn Jahren zwischen 2011 und 2021 mindestens 165.500 Bäume gefällt worden. Dies geht aus einer Umfrage des BUND Naturschutz hervor, die an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) in München vorgestellt werden soll. Da die Städte teilweise wegen einer fehlenden Erfassung nur sehr lückenhaftes Datenmaterial zu Baumfällungen liefern konnten, geht der BUND Naturschutz von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus. "Wir schätzen, dass die tatsächliche Zahl der gefällten Bäume bei etwa 250.000 bis 300.000 liegt", sagte ein Sprecher.

BUND: Bäume wichtiger Faktor im Kampf gegen Überhitzung der Städte

Der BUND Naturschutz sieht in Bäumen einen wichtigen Faktor im Kampf gegen die aktuell besonders spürbare Überhitzung der Städte infolge zunehmender Nachverdichtung und Flächenversiegelung. Bäume seien natürliche Klimaanlagen und dienten als Schattenspender.

In vielen bayerischen Städten wurde am Mittwoch der bisher heißeste Tage des Jahres verzeichnet. Das unterfränkische Kitzingen meldete nach vorläufigen Zahlen 39,6 Grad - den höchsten Wert im Freistaat. In München wurden 36,8 Grad gemessen.

