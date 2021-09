CSU-Chef Markus Söder: „Ich bin sicher, dass eine Trendwende möglich ist“

Söder warnt vor einem Linksrutsch und hält die Trendwende für die Union für möglich. Er sagt auch, warum es beim bayerischen Klimagesetz gerade knirscht.

Markus Söder: Ich bin sicher, dass eine Trendwende möglich ist. Die CSU hat einen Parteitag hingelegt, der maximale Geschlossenheit für die gesamte Union gezeigt hat. Ich fand Armin Laschet zudem im Triell sehr überzeugend. Wir sehen bereits die ersten Anzeichen einer Trendwende. Das Triell wird jetzt noch die nächsten Tage sickern und noch mal einen echten Impuls auslösen, weil der Mehrheit in der Bevölkerung jetzt klar ist, wo die Unterschiede liegen. Die SPD hat gezeigt, dass sie eine Linkskoalition nicht ausschließen will. Damit liegen die Karten auf dem Tisch. So kann die Union die SPD abfangen und noch die Nummer eins werden.