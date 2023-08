18-Jähriger nach Messer-Attacke in Lebensgefahr - Tatverdächtiger in U-Haft

Ein 18-Jähriger wurde offenbar bei einem Streit im Landkreis Bamberg von einem 17-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Was bisher bekannt ist.

06.08.2023 | Stand: 14:42 Uhr

Der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte.

Messer-Attacke in Burgebrach: 18-Jähriger mit lebensgefährlichen Verletzungen

Die beiden waren den Angaben zufolge in einer größeren Personengruppe in Burgebrach unterwegs, als es aus zunächst unklaren Gründen zum Streit kam. Dabei soll der 17-Jährige zunächst mit einer Flasche auf den Kopf des Älteren geschlagen haben. Zudem soll er mit einem Messer auf den 18-Jährigen eingestochen haben. Der Mann kam am Samstagabend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft erließ am Sonntag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 17-Jährigen, wie es weiter hieß. Gegen den Jugendlichen werde unter anderem wegen versuchten Totschlags ermittelt.

