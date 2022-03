Wohnmobil brennt in der Nacht - Feuerwehr entdeckt darin Leiche

Ein Mensch ist beim Brand eines Wohnmobils in Burggen (Landkreis Weilheim-Schongau) in der Nacht auf Dienstag ums Leben gekommen. Das ist bisher bekannt.

22.03.2022 | Stand: 09:33 Uhr

Ein Toter und ein Schaden im fünfstelligen Bereich - das ist die Bilanz eines Brandes in der Nacht von Montag auf Dienstag in Burggen (Landkreis Weilheim-Schongau). Das Feuer wurde laut Polizei der Integrierten Leitstelle um kurz nach 2 Uhr morgens gemeldet. Die Feuerwehr rückte sofort an und sah, wie ein Wohnmobil an der Füssener Straße bereits komplett brannte.

Feuerwehr löscht Flammen und entdeckt Toten in Wohnmobil

Die Einsatzkräfte löschten die Flammen sofort und verhinderten so, dass das Feuer auf ein Wohnhaus daneben übergriff. Im Wohnmobil wurde ein Mensch entdeckt, der bei dem Brand tödlich verletzt worden war.

Kripo untersucht die Ursache des Feuers

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf eine fünfstellige Summe. Die Kripo Weilheim übernahm die Ermittlungen vor Ort. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft München II wird nun untersucht, wie es zu dem Brand gekommen war und wer der oder die Tote ist.

Lesen Sie auch: Mann verunglückt tödlich bei Wanderung in Unterammergau

Lesen Sie auch