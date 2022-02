Busfahrer bricht zusammen - Passagier verhindert Unfall

In Würzburg wurde ein Busfahrer während der Fahrt bewusstlos und geriet in den Gegenverkehr. Ein Passagier konnte einen Unfall verhindern.

08.02.2022 | Stand: 17:04 Uhr

Während der Fahrt ist ein Busfahrer auf einer Bundesstraße bei Würzburg zusammengebrochen - und ein Passagier hat einen drohenden Unfall verhindert. Der Linienbus sei auf dem Weg von Würzburg ins nahe gelegene Höchberg plötzlich in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Bus touchierte die Leitplanken und rollte unkontrolliert weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 50 Jahre alte Fahrer das Bewusstsein verloren. Einer der neun Fahrgäste eilte schließlich nach vorne, zog die Feststellbremse und stoppte so die gefährliche Fahrt.

Bus außer Kontrolle - Passagiere schlagen die Scheiben ein

Zuvor hatten zwei Passagiere in Panik mit Nothämmern Scheiben eingeschlagen, um sich aus dem Bus befreien zu können. Dabei verletzten sie sich leicht. Die übrigen Insassen blieben bei dem Vorfall am Montagabend den Angaben zufolge unverletzt. Ein Mann rief aus dem Bus heraus die Polizei. Die Beamten hätten dann dem bewusstlosen Busfahrer Erste Hilfe geleistet und sich um die geschockten Insassen gekümmert, hieß es. Der Fahrer wurde schließlich mit Verdacht auf einen Schlaganfall ins Krankenhaus gebracht.

