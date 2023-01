Bis zu 200 Kubikmeter Gülle im Landkreis Dillingen an der Donau ausgelaufen

In Buttenwiesen im Landkreis Dillingen an der Donau sind 150 bis 200 Kubikmeter Gülle ausgelaufen.

03.01.2023 | Stand: 16:26 Uhr

Auf dem Betriebsgelände einer Biogasanlage im Buttenwiesener Ortsteil Oberthürheim (Landkreis Dillingen an der Donau) sind 150 bis 200 Kubikmeter Gülle ausgelaufen. Die Gülle verteilte sich am Montag auf dem Gelände, die Feuerwehr konnte das weitere Ausbreiten aber verhindern, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die im Boden versickerte Gülle wurde in einen angrenzenden Entwässerungsgraben abgeleitet und abgesaugt. Grund sei ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt an einem der Gärbehälter.

