Kostenexplosion und Bauzeitverzögerung beim Münchner Großprojekt sorgen für mächtig Ärger. Die Ursachen sind in der Zeit zu suchen, in denen die CSU an den entscheidenden Schalthebeln saß.

15.07.2022 | Stand: 15:46 Uhr

So schnell kann sich alles ändern. Jahrelang konnten sich CSU-Politiker über den Murks und die immensen Kostensteigerungen beim Bau des Berliner Flughafens lustig machen. Jetzt droht der bayerischen Staatsregierung beim Bau der 2. Stammstrecke für die S-Bahn in München selbst ein gewaltiges Debakel.

