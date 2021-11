Paar wil zur gepachteten Hütte aufsteigen, Frau stürzt tödlich ab

Tödlicher Alpinunfall in den Chiemgauer Alpen: Im Gemeindegebiet Samerberg kam eine Frau beim Aufstieg ins Rutschen und stürzte ab.

Die 61-jährige Deutsche wanderte in Begleitung ihres 56-jährigen Lebensgefährten in den Chiemgauern in Richtung Genossenschaftsalm, wo beide eine Hütte gepachtet hatten.

Chiemgauer Alpen: Frau stürzt 200 Meter durch eine steile Rinne ab

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die Frau im bewaldeten Gebiet ins Rutschen und stürzte rund 200 Meter durch eine etwa 35 Grad steile Rinne ab. Sie blieb oberhalb der Unterwiesenalm im österreichischen Gemeindegebiet von Erl liegen. Ihr Begleiter alarmierte die Bergretter, die Frau verstarb jedoch trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Der Leichnam der Frau wurde von der Besatzung des Polizeihubschraubers nach Erl geflogen, der Begleiter wird vom Kriseninterventionsteam betreut.

