Christbaum verursacht Wohnzimmerbrand in Thannhausen - Ehepaar verletzt

Ein Christbaum hat in Thannhausen einen Zimmerbrand ausgelöst. Zwei Menschen wurden dabei verletzt - der Hauseigentümer schwer.

08.01.2023 | Stand: 18:49 Uhr

In Schwaben ist es am Sonntag durch einen Christbaum zu einem Zimmerbrand mit zwei Verletzten gekommen. Wie die Polizei berichtete, war der Weihnachtsbaum des Einfamilienhauses in Thannhausen (Landkreis Günzburg) zwar mit Elektro-Kerzen bestückt, fing aber dennoch Feuer. Die Flammen griffen auf Möbel über, so dass nach kurzer Zeit das ganze Wohnzimmer brannte.

Der Hauseigentümer wurde bei einem Löschversuch durch eine zerbrochene Scheibe schwer verletzt, Lebensgefahr bestand nicht. Seine Ehefrau erlitt leichte Verletzungen durch den Rauch. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume verhindern, das Wohnzimmer war allerdings nach dem Brand unbewohnbar. Es entstand rund 70 000 Euro Schaden. Die Kripo will nun die genaue Brandursache klären.

