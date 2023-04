Christen in Bayern bereiten sich auf Kar- und Ostertage vor

In zahlreichen Gottesdiensten erinnern katholische und evangelische Christen in Bayern in den kommenden Tagen an Jesu Leiden, Tod und Auferstehung.

03.04.2023 | Stand: 05:58 Uhr

Dem ernsten Charakter des Karfreitags folgt die Freude über die Auferstehung: In den kommenden Tagen feiern katholische und evangelische Christen in Bayern zahlreiche Gottesdienste. Dabei erinnern sie an das im Evangelium überlieferte Letzte Abendmahl, an Jesu Leiden, sein Sterben und schließlich seine Auferstehung.

Die Messe vom Letzten Abendmahl feiert der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, am Gründonnerstag (6. April) im Liebfrauendom. In diesem Gottesdienst ist es in der katholischen Kirche Brauch, dass die Orgeln und die Kirchenglocken verstummen - erst zur Feier der Osternacht von Samstag auf Sonntag erklingen wieder festliche Musik und Geläut.

Am Karfreitag wird in der Münchner Innenstadt am Vormittag der traditionelle "Kreuzweg der Völker" veranstaltet. Gläubige aus mehr als 20 Sprach- und Volksgruppen werden an 14 Stationen an den Leidensweg Jesu erinnern.

Wer sich am Kreuzweg in Bamberg beteiligen möchte, muss früh aufstehen: Um 5 Uhr beginnt er an der Oberen Pfarre und führt über die Altenburg bis zur Kirche St. Jakob. Der emeritierte Erzbischof Ludwig Schick wird dabei sein, wie das Erzbistum mitteilte. Die Hauptgottesdienste an den Kar- und Ostertagen im Bamberger Dom feiert indes der Diözesanadministrator, Weihbischof Herwig Gössl, mit den Gläubigen. Denn das fränkische Erzbistum wartet nach Schicks Rücktritt immer noch auf einen neuen Chef.

Der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB), Heinrich Bedford-Strohm, ist am Karfreitag am Vormittag bei einem Gottesdienst mit Abendmahl in St. Matthäus in München dabei.

Die Katholiken treffen sich traditionell um 15 Uhr zur Liturgie am Karfreitag. Sie hat einen sehr strengen und ernsten Charakter und beginnt mit minutenlanger Stille, um an Jesu Tod am Kreuz zu erinnern.

Und dann folgt schließlich die in der Bibel geschilderte Auferstehung - gefeiert wird sie meist in der Osternacht, einem besonders festlichen Gottesdienst in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Traditionell wird hier vor den Kirchen die Osterkerze an einem Feuer entzündet. Die Kerze wird anschließend in die bis dahin dunkle Kirche getragen.