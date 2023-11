Containern ist eine Lösung, aber nicht die einzige gegen zu viel Müll

Supermärkte werfen jährlich Tausende Tonnen Lebensmittel in den Müll. Wer die unversehrten Produkte aus den Containern holt, macht sich bisher strafbar.

04.11.2023 | Stand: 10:47 Uhr

Elf Millionen Tonnen an Lebensmitteln landen in Deutschland jedes Jahr im Müll . Der Großteil des Abfalls entsteht in Privathaushalten: Knapp 80 Kilogramm wirft jeder und jede pro Jahr weg. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Sieben Prozent der Abfälle – rund 800.000 Tonnen – landen über den Handel im Müll. An genau diesem bedienen sich manche Menschen, um die Lebensmittel zu retten.

