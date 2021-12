Nachfrage nach Kinderimpfungen in Arztpraxen "riesig groß" - Arzt sieht "Herausforderung" vor Weihnachten

Mittwoch, 29. September: Jetzt ist es offiziell: Schülerinnen und Schüler in Bayern sollen von nächster Woche an im Unterricht keine Masken mehr tragen müssen. Dies kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in einer Sitzung der CSU-Landtagsfraktion in München an.