Corona eine Erfindung, die Impfung schädlich: Dies und mehr bekommen sie in der Augsburger Uniklinik regelmäßig zu hören - von Covid-Kranken selbst.

01.02.2022 | Stand: 11:51 Uhr

Es gibt ja auch Erfolge, die sie auf der Corona-Intensivstation am Augsburger Uniklinikum feiern. So wie kürzlich: Eine infizierte Frau, die in der späten Phase ihrer Schwangerschaft eingeliefert wurde, deren ungeborenes Kind frühzeitig geholt werden musste, die ungeimpft war und an der Schwelle zum Tod stand, diese Frau also wird dank eines medizinischen Kraftakts wohl überleben. Es sind Fälle wie diese, für die Menschen wie André Fuchs ihren Beruf ergriffen haben.