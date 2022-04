Diese Corona-Regeln gelten in Bayern ab dem 1. Mai

Bei den Corona-Regeln gibt es ab 1. Mai wieder ein paar Veränderungen. Der "Basisschutz" wird bis Ende Mai verlängert, eine andere Maßname fällt weg. Was gilt.

27.04.2022 | Stand: 15:35 Uhr

Das bayerische Kabinett hat am Dienstag eine Änderung der Corona-Regeln verkündet. Die bislang geltende Corona-Verordnung, die den sogenannten "Basisschutz" festlegt, wird um vier Wochen bis Ende Mai verlängert. Doch was heißt das? Diese Maßanhmen gelten in Bayern noch bis Ende Mai:

Die FFP2-Maskenpflicht gilt weiterhin im ÖPNV, in Arztpraxen, Krankenhäusern, in Pflegeheimen, Flüchtlingsunterkünften und in ähnlichen "vulnerablen Einrichtungen".

gilt weiterhin im ÖPNV, in Arztpraxen, Krankenhäusern, in Pflegeheimen, Flüchtlingsunterkünften und in ähnlichen "vulnerablen Einrichtungen". Eine Testpflicht gilt nach wie vor für Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte in Kliniken, Alten-, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen.

gilt nach wie vor für Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte in Kliniken, Alten-, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen. Eine Maskenpflicht an den Schulen wurde bereits vor den Ferien abgeschafft. In bestimmten Bereichen wie auf den Gängen oder in den Pausenhallen wird empfohlen, eine Maske zu tragen.

Corona-Tests in Schulen, Kitas und Kindergärten fallen weg

Neu ist, dass die regelmäßigen Corona-Tests an Schulen und die Testpflicht in Kindergärten und Kitas nach dem 1. Mai enden. Das Kabinett beschloss am Dienstag formal, die entsprechenden Vorschriften aus der Corona-Verordnung zu streichen. Das teilte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach der Kabinettssitzung - diesmal wieder in Präsenz - in München mit. (Lesen Sie hier, welche Corona-Regeln aktuell an Bayerns Schulen gelten.)

Aktuelle Nachrichten zur Corona-Pandemie im Allgäu und der Welt lesen Sie hier.

Die Testpflicht an Schulen, in Kitas und Kindergärten wird ab dem 1. Mai abgeschafft. Bild: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

Nur noch diese Woche müssen Schülerinnen und Schüler in Bayern die verpflichtenden Corona-Selbsttests machen. Auch die regelmäßigen PCR-Testungen an Grundschulen und in den fünften und sechsten Klassen an weiterführenden Schulen wird es nach dieser Wocche nicht mehr geben. Bei einem Infektionsfall in einer Klasse gibt es ebenfalls keine Tests mehr an den Schulen. (Lesen Sie auch: Keine Corona-Bonus - Erzieherinnen enttäuscht: "Wie Watsche mitten ins Gesicht")

Lesen Sie auch

Corona in Bayern Corona-Regeln in Bayern bleiben vorerst - keine Maskenpflicht mehr in Grundschulen

Parallel dazu fallen auch alle Testpflichten im Bereich der Kinderbetreuung weg. Kostenlose Corona-Selbsttests, etwa über Gutscheine für Apotheken, werden dann ebenfalls nicht mehr angeboten. (Lesen Sie hier, welche Quarantäne-Regeln ab dem 1. Mai bundesweit gelten.)

Corona-Zahlen aktuell in Bayern

"Aus unserer Sicht ist die akute Bedrohung durch das Virus derzeit gebannt", sagte Herrmann. Derzeit deute alles auf Entspannung hin. Man habe aber auch "keine Glaskugel", wie alles nun weitergehe. Die Inzidenzen sind seit einigen Wochen rückläufig. Die aktuellen Inzidenzen für die Allgäuer Städte und Landkreise finden Sie hier. (mit dpa)

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.