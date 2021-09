Bayern lockert Quarantäne-Regeln jetzt auch in den Kitas

Kostenlose Selbsttests für Kita-Kinder und neue Quarantäneregeln: Auf der Pressekonferenz nach der bayerischen Kabinettssitzung ging es vor allem um die Regeln für Kitas.

07.09.2021 | Stand: 12:43 Uhr

Das bayerische Kabinett um Ministerpräsident Markus Söder hat sich am Dienstagvormittag noch einmal mit den Details der bayerischen Corona-Regeln befasst. Es ging um die Umsetzung von Hygienekonzepten für Kultur und Sport und um Corona-Regeln für Kindertageseinrichtungen. Änderungen gibt es bei Corona-Tests und Quarantäne-Regeln für die Kitas.

Corona-Politik in Bayern: Neue Quarantäneregeln werden umgesetzt

Das heißt, es wird vermehrt auf das Umfeld eines infizierten Kindes geachtet. Kontaktpersonen werden von nun an im Einzelfall vom Gesundheitsamt ermittelt, und so müssen nur enge Spielkameraden in Quarantäne - nicht die komplette Gruppe.

Das teilte Familienministerin Carolina Trautner auf der Pressekonferenz mit. Neu ist auch, dass Kontaktpersonen in der Kita schon am fünften Tag nach dem Coronafall, nach negativem PCR-Test wieder am Kita-Betrieb teilnehmen können.

Trautner sagte: "Unser großes Ziel ist es, die Kindertagesstätten offen zu halten". Regelbetrieb sei durch die neuen Corona-Regeln, die seit 2. September in Bayern gelten, unabhängig der Inzidenzwerte möglich. (Lesen Sie auch: Diese Quarantäne-Regeln sollen jetzt an den Schulen gelten)

Corona-Selbsttests für Kinder kostenlos: Familien erhalten Berechtigungsscheine

Außerdem erhalten Familien Berechtigungsscheine, mit denen sie zwei Mal pro Woche ihre Kinder auf das Coronavirus testen können. Mit den Scheinen können zwei kostenlose Selbsttests für die Kinder in der Apotheke abgeholt werden. Welche Tests die Eltern für das Kind von der Apotheke bekommen, wird nach individueller Beratung entschieden.

"Wir setzen auf Vorsicht und Umsicht", sagte Trautner, betonte aber zugleich, dass die aktuellen Zahlen kein Grund für Panik seien. Bei insgesamt 10.200 Kindertagesstätten seien nur 45 von Schließungen betroffen, nur eine Kita sei komplett wegen Corona geschlossen.

Krankenhausampel steht auf Grün: Die aktuelle Corona-Lage in Bayern

Neben der Familienministerin äußerte sich Bayerns Staatskanzleichef und Corona-Koordinator Florian Herrmann zur aktuellen Coronalage. Herrmann appellierte an die Bevölkerung, die niedrigschwelligen Impfangebote anzunehmen, auch zum Beispiel an Schulen. Die aktuelle Impfquote bei Zweitimpfungen liege derzeit bei 60 Prozent, so Herrmann.

Die Krankenhausampel, die inzwischen den Inzidenzwert als wichtigsten Maßstab abgelöst hat, steht weiter auf Grün. Derzeit sind 183 ICU-Betten belegt. Auf Rot würde die Ampel bei 600 belegten Betten springen. Der Hospitalisierungsinzidenzwert liegt in den letzten sieben Tagen bei 271 Patienten, der Schwellenwert liegt hier in Bayern bei 1200 in 7 Tagen. Trotzdem mahnte Herrmann zu "Umsicht und Vorsicht", man sei am Beginn einer vierten Welle, so Herrmann.