Wann kommen Corona-Lockerungen? Söder stellt konkretes Datum in Aussicht

Wann werden die Corona-Regeln in Bayern gelockert? Markus Söder sagt: "Omikron ist nicht Delta" und stellt ein konkretes Datum für Lockerungen in Aussicht.

31.01.2022 | Stand: 07:39 Uhr

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz über Lockerungen der Corona-Regeln sprechen. Das kündigte er gestern in der ARD an. Die nächste MPK findet am 16. Februar statt.

"Omikron ist etwas anderes als Delta", sagte Söder am Abend im Bericht aus Berlin. Mit der aktuellen Variante des Coronavirus würde zwar die Belegung der Normalbetten in den Krankenhäusern steigen. Trotz der hohen Inzidenzwerte sei aber keine Überbelegung der Intensivstationen eingetreten.

Söder: Corona-Regeln "Schritt für Schritt" lockern

Es müssten die Freiheiten an die Bürger zurückgegeben werden, wenn keine Überlastung der Kliniken mehr drohe, sagte Söder. Die Corona-Schutzmaßnahmen sollten "Schritt für Schritt" gelockert werden.

Ins Spiel brachter der CSU-Chef eine schrittweise Lockerung ab Mitte Februar für die Bereiche:

Sport- und Kultur-Veranstaltungen

Gastronomie

Messen

weitere Veranstaltungen

Söder war seit Beginn der Pandemie im März 2020 bis zum Ende des vergangenen Jahres selbsternannter Spielführer des "Teams Vorsicht" und hatte mehrfach härtere Regeln gefordert. Seinen Kurswechsel über den Jahreswechsel erklärte er damit, zwischen Weihnachten und Silvester sich viele Gedanken gemacht zu haben.

Bilderstrecke

Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Bayern

1 von 25 Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich wegen Omikron jeden Tag weiter zu. Angesichts der jeden Tag weiter steigenden Zahlen, gibt es strenge Maßnahmen, um der Pandemie Herr zu werden. Welche Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich wegen Omikron jeden Tag weiter zu. Angesichts der jeden Tag weiter steigenden Zahlen, gibt es strenge Maßnahmen, um der Pandemie Herr zu werden. Welche Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) 2 von 25 Aktuell kontrolliert die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft. Die Beamten dürfen Geldbußen zwischen fünf und 55 Euro verhängen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) Aktuell kontrolliert die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft. Die Beamten dürfen Geldbußen zwischen fünf und 55 Euro verhängen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) 3 von 25 Am Arbeitsplatz gilt 3G - auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen. Ungeimpfte müssen jeden Tag einen negativen Schnelltest vorlegen. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Am Arbeitsplatz gilt 3G - auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen. Ungeimpfte müssen jeden Tag einen negativen Schnelltest vorlegen. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 4 von 25 Wenn die Krankenhaus-Ampel auf Rot steht, gilt fast überall in Bayern die 2G-Plus-Regel. Dazu gehören Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Museen oder Schwimmbäder. Ausnahme: Kinder sollen bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten automatisch zu allen Bereichen mit 2G-Beschränkung zugelassen werden. Neu: Geimpfte nach der Booster-Impfung sind bei 2G-Plus von der Testpflicht befreit. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) Wenn die Krankenhaus-Ampel auf Rot steht, gilt fast überall in Bayern die 2G-Plus-Regel. Dazu gehören Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Museen oder Schwimmbäder. Ausnahme: Kinder sollen bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten automatisch zu allen Bereichen mit 2G-Beschränkung zugelassen werden. Neu: Geimpfte nach der Booster-Impfung sind bei 2G-Plus von der Testpflicht befreit. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) 5 von 25 Die 2G-Plus-Regelung entfällt künftig größtenteils im Freien für Geimpfte und Genesene. Bild: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild) Die 2G-Plus-Regelung entfällt künftig größtenteils im Freien für Geimpfte und Genesene. Bild: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild) 6 von 25 Bei großen Sport- und Kulturveranstaltungen, bei denen mehr als 1000 Besucher erwartet werden, darf die Zuschauer-Kapazität zu maximal 25 Prozent ausgelastet werden. es gilt eine Obergrenze von maximal 10.000 Personen. Bei kleineren Veranstaltungen ist eine Auslastung von bis zu 50 Prozent erlaubt. Zudem gilt in der Gastronomie ab 22 Uhr eine Sperrstunde sowohl für Geimpfte als auch Ungeimpfte. Bild: Matthias Bein, dpa (Symbolbild) Bei großen Sport- und Kulturveranstaltungen, bei denen mehr als 1000 Besucher erwartet werden, darf die Zuschauer-Kapazität zu maximal 25 Prozent ausgelastet werden. es gilt eine Obergrenze von maximal 10.000 Personen. Bei kleineren Veranstaltungen ist eine Auslastung von bis zu 50 Prozent erlaubt. Zudem gilt in der Gastronomie ab 22 Uhr eine Sperrstunde sowohl für Geimpfte als auch Ungeimpfte. Bild: Matthias Bein, dpa (Symbolbild) 7 von 25 Auch bei Veranstaltungen mit 3G-Plus und 2G gilt die Maskenpflicht - es sei denn, der Mindestabstand von 1,5 Metern wird eingehalten. Im Restaurant darf die Maske am Platz abgenommen werden. Bild: Armin Weigel, dpa (Symbolbild) Auch bei Veranstaltungen mit 3G-Plus und 2G gilt die Maskenpflicht - es sei denn, der Mindestabstand von 1,5 Metern wird eingehalten. Im Restaurant darf die Maske am Platz abgenommen werden. Bild: Armin Weigel, dpa (Symbolbild) 8 von 25 Auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler müssen sich nun wieder regelmäßig testen, nämlich dreimal pro Woche. Ansonsten bleibt es dabei, dass an den Grund- und Förderschulen zweimal pro Woche ein PCR-Pooltest gemacht wird. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) Auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler müssen sich nun wieder regelmäßig testen, nämlich dreimal pro Woche. Ansonsten bleibt es dabei, dass an den Grund- und Förderschulen zweimal pro Woche ein PCR-Pooltest gemacht wird. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) 9 von 25 An Grund- und Förderschulen, an denen es schon PCR-Pooltests gibt, sollen künftig immer montagvormittags zusätzlich Schnelltests hinzukommen, weil die PCR-Testergebnisse immer erst abends vorliegen. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) An Grund- und Förderschulen, an denen es schon PCR-Pooltests gibt, sollen künftig immer montagvormittags zusätzlich Schnelltests hinzukommen, weil die PCR-Testergebnisse immer erst abends vorliegen. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) 10 von 25 Bei anerkannten Teststellen kann man einen Schnelltest in der Regel kostenlos durchführen lassen. PCR-Tests sind nur unter bestimmten Umständen kostenlos. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) Bei anerkannten Teststellen kann man einen Schnelltest in der Regel kostenlos durchführen lassen. PCR-Tests sind nur unter bestimmten Umständen kostenlos. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) 11 von 25 Die Staatsregierung will alle Impfzentren in Bayern mit einer Anweisung komplett hochfahren lassen. Dass ein Impfzentrum nur zwei Tage in der Woche geöffnet sei, werde es dann nicht mehr geben, sagte Söder. Auch Apotheken, Zahnärzte und Tierärzte sollen künftig gegen Corona impfen können. Bild: Matthias Becker (Archivbild) Die Staatsregierung will alle Impfzentren in Bayern mit einer Anweisung komplett hochfahren lassen. Dass ein Impfzentrum nur zwei Tage in der Woche geöffnet sei, werde es dann nicht mehr geben, sagte Söder. Auch Apotheken, Zahnärzte und Tierärzte sollen künftig gegen Corona impfen können. Bild: Matthias Becker (Archivbild) 12 von 25 Mit Ausnahme des Handels gilt fast flächendeckend die 2G-Regel, auch bei körpernahen Dienstleistungen sowie in Hoch- und Musikschulen. In Fahrschulen und bei Meisterkursen gilt 3G. Im Handel gibt es aber eine Obergrenze. Bild: Ralf Lienert (Symbolbild) Mit Ausnahme des Handels gilt fast flächendeckend die 2G-Regel, auch bei körpernahen Dienstleistungen sowie in Hoch- und Musikschulen. In Fahrschulen und bei Meisterkursen gilt 3G. Im Handel gibt es aber eine Obergrenze. Bild: Ralf Lienert (Symbolbild) 13 von 25 Alle Clubs, Diskotheken, Bordelle und Bars sind bis auf Weiteres geschlossen. Bild: Boris Roessler, dpa (Symbolbild) Alle Clubs, Diskotheken, Bordelle und Bars sind bis auf Weiteres geschlossen. Bild: Boris Roessler, dpa (Symbolbild) 14 von 25 Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen zweimal wöchentlich einen negativen PCR-Test oder an jedem Arbeitstag einen negativen Schnelltest vorlegen. Ab 15. März gibt es eine Impfpflicht für medizinisches Personal. Besucher müssen, auch in Kliniken, einen negativen Schnelltest vorweisen. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen zweimal wöchentlich einen negativen PCR-Test oder an jedem Arbeitstag einen negativen Schnelltest vorlegen. Ab 15. März gibt es eine Impfpflicht für medizinisches Personal. Besucher müssen, auch in Kliniken, einen negativen Schnelltest vorweisen. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) 15 von 25 Testpflicht an bayerischen Kitas: Dreimal in der Woche müssen Eltern einen negativen Corona-Test belegen. Die Kita-Leitungen sind verpflichtet, die entsprechenden Tests oder Unterlagen zu kontrollieren. Führt die Kita Lolli-Tests durch, reicht ein zusätzlicher Selbsttest zum Wochenbeginn. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild) Testpflicht an bayerischen Kitas: Dreimal in der Woche müssen Eltern einen negativen Corona-Test belegen. Die Kita-Leitungen sind verpflichtet, die entsprechenden Tests oder Unterlagen zu kontrollieren. Führt die Kita Lolli-Tests durch, reicht ein zusätzlicher Selbsttest zum Wochenbeginn. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild) 16 von 25 Geimpfte und Genesene dürfen sich nur noch maximal zu zehnt treffen. Ob drinnen oder draußen spielt dabei keine Rolle. Kinder bis zu 14 Jahren sind davon ausgeschlossen. Bild: Uwe Anspach, dpa (Symbolbild) Geimpfte und Genesene dürfen sich nur noch maximal zu zehnt treffen. Ob drinnen oder draußen spielt dabei keine Rolle. Kinder bis zu 14 Jahren sind davon ausgeschlossen. Bild: Uwe Anspach, dpa (Symbolbild) 17 von 25 Für Ungeimpfte gelten noch strengere Kontaktbeschränkungen. Wer nicht geimpft ist, darf sich lediglich mit den Angehörigen aus dem eigenen Haushalt und mit maximal zwei Angehörigen eines weiteren Hausstandes treffen. Kinder unter 12 Jahren werden nicht mitgerechnet. Bild: Jan Woitas, dpa (Symbolbild) Für Ungeimpfte gelten noch strengere Kontaktbeschränkungen. Wer nicht geimpft ist, darf sich lediglich mit den Angehörigen aus dem eigenen Haushalt und mit maximal zwei Angehörigen eines weiteren Hausstandes treffen. Kinder unter 12 Jahren werden nicht mitgerechnet. Bild: Jan Woitas, dpa (Symbolbild) 18 von 25 2G plus - also geimpft, genesen und tagesaktuell getestet - gilt auch für Freizeiteinrichtungen wie Zoos. In Bergbahnen und Skiliften gilt 2G. Bild: Matthias Becker, dpa (Symbolbild) 2G plus - also geimpft, genesen und tagesaktuell getestet - gilt auch für Freizeiteinrichtungen wie Zoos. In Bergbahnen und Skiliften gilt 2G. Bild: Matthias Becker, dpa (Symbolbild) 19 von 25 Wer sich mit Corona infiziert hat, muss in Bayern für zehn Tage in Isolation. Wenn man mindestens 48 Stunden symptomfrei ist, kann man sich nach sieben Tagen "freitesten". Man braucht also einen negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest. Bild: Armin Weigel, dpa (Symbolbild) Wer sich mit Corona infiziert hat, muss in Bayern für zehn Tage in Isolation. Wenn man mindestens 48 Stunden symptomfrei ist, kann man sich nach sieben Tagen "freitesten". Man braucht also einen negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest. Bild: Armin Weigel, dpa (Symbolbild) 20 von 25 Für infizierte Beschäftigte in "vulnerablen Einrichtungen" wie Kliniken und Altenheimen, ist beim Freitesten nach sieben Tagen ein PCR-Test verpflichtend. Anderenfalls muss fünf Tage lang täglich negative Schnelltests vorgelegt werden. Bild: Arne Dedert, dpa (Symbolbild) Für infizierte Beschäftigte in "vulnerablen Einrichtungen" wie Kliniken und Altenheimen, ist beim Freitesten nach sieben Tagen ein PCR-Test verpflichtend. Anderenfalls muss fünf Tage lang täglich negative Schnelltests vorgelegt werden. Bild: Arne Dedert, dpa (Symbolbild) 21 von 25 Auch Kontaktpersonen von Corona-Infizierten müssen für zehn Tage in Quarantäne, sofern keine Symptome auftreten. Wer mindestens 48 Stunden symptomfrei ist, kann sich nach sieben Tagen „freitesten“. Kinder, die die Schule oder eine Kita besuchen, können sich als Kontaktperson in Quarantäne nach fünf Tagen mit PCR-Test oder Antigen-Schnelltest freitesten. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) Auch Kontaktpersonen von Corona-Infizierten müssen für zehn Tage in Quarantäne, sofern keine Symptome auftreten. Wer mindestens 48 Stunden symptomfrei ist, kann sich nach sieben Tagen „freitesten“. Kinder, die die Schule oder eine Kita besuchen, können sich als Kontaktperson in Quarantäne nach fünf Tagen mit PCR-Test oder Antigen-Schnelltest freitesten. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) 22 von 25 Für Geboosterte gilt eine neue Regelung. "Wer geboostert ist, muss selbst als Kontaktperson bei einer Infektion nicht mehr in Quarantäne", sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Dies gelte auch für die Omikron-Variante. Bild: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild) Für Geboosterte gilt eine neue Regelung. "Wer geboostert ist, muss selbst als Kontaktperson bei einer Infektion nicht mehr in Quarantäne", sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Dies gelte auch für die Omikron-Variante. Bild: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild) 23 von 25 Die Quarantäne muss in einer Wohnung oder einem anderen räumlich abgrenzbaren Teil eines Gebäudes erfolgen. Diese Räume dürfen während der Quarantäne nicht verlassen werden. Erlaubt ist aber, zeitweise und alleine auf den Balkon, die Terrasse oder in den eigenen Garten zu gehen, wenn dieser direkt an das Haus anschließt und nicht gemeinschaftlich genutzt wird. Bild: Fabian Strauch, dpa (Symbolbild) Die Quarantäne muss in einer Wohnung oder einem anderen räumlich abgrenzbaren Teil eines Gebäudes erfolgen. Diese Räume dürfen während der Quarantäne nicht verlassen werden. Erlaubt ist aber, zeitweise und alleine auf den Balkon, die Terrasse oder in den eigenen Garten zu gehen, wenn dieser direkt an das Haus anschließt und nicht gemeinschaftlich genutzt wird. Bild: Fabian Strauch, dpa (Symbolbild) 24 von 25 Erlaubt ist auch, die Wohnung für einen Corona-Test zu verlassen. Kontakte zu Personen außerhalb des Haushalts – zum Beispiel zu Briefträgern, Lieferdiensten, Nachbarn, Freunden oder Bekannten – sind nicht erlaubt. Bild: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild) Erlaubt ist auch, die Wohnung für einen Corona-Test zu verlassen. Kontakte zu Personen außerhalb des Haushalts – zum Beispiel zu Briefträgern, Lieferdiensten, Nachbarn, Freunden oder Bekannten – sind nicht erlaubt. Bild: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild) 25 von 25 Weil das Ergebnis des Pool-Tests erst mit einiger zeitlicher Verzögerung vorliegt, wird an den Grund- und Förderschulen am Montagmorgen zu Unterrichtsbeginn zusätzlich ein Selbsttest durchgeführt. An allen anderen Schulen testen sich die Schülerinnen und Schüler dreimal pro Woche selbst. Alternativ wird jeweils auch ein negativer PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest akzeptiert. Bild: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild) Weil das Ergebnis des Pool-Tests erst mit einiger zeitlicher Verzögerung vorliegt, wird an den Grund- und Förderschulen am Montagmorgen zu Unterrichtsbeginn zusätzlich ein Selbsttest durchgeführt. An allen anderen Schulen testen sich die Schülerinnen und Schüler dreimal pro Woche selbst. Alternativ wird jeweils auch ein negativer PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest akzeptiert. Bild: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild) 1 von 25 Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich wegen Omikron jeden Tag weiter zu. Angesichts der jeden Tag weiter steigenden Zahlen, gibt es strenge Maßnahmen, um der Pandemie Herr zu werden. Welche Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich wegen Omikron jeden Tag weiter zu. Angesichts der jeden Tag weiter steigenden Zahlen, gibt es strenge Maßnahmen, um der Pandemie Herr zu werden. Welche Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild)

Auch in der ARD warb der bayerische Ministerpräsident am Sonntag dafür, die Pandemie nicht nur streng medizinisch zu betrachten. Es müsse auch eine "gesellschaftliche und psychologische" Perspektive geben.

Präsenzunterricht an Schulen soll bleiben

Söder betonte, in Bayern am Präsenzunterricht in den Schulen trotz der hohen Infektionszahl festhalten zu wollen. Eine Aussetzung der Präsenzpflicht wie etwa aktuell in Berlin halte er für falsch, dies führe zu "Chaos". Der CSU-Politiker setzt in seinem Bundesland auf konsequente Tests an Schulen und die Einhaltung der Maskenpflicht.

Indes mehren sich auch in Berlin die Forderungen für mehr Öffnungsperspektiven. Auch wenn man noch mitten in der Omikron-Welle sei, müsse man schon über Bedingungen für Lockerungen sprechen, sagte am Wochenende auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).

Virologin Ulrike Protzer: Delta könnte zurückkommen

Virologinnen und Fachleute geben sich derzeit noch zurückhaltend und warnen, man sei noch nicht über den Berg. "Es ist absolut möglich, dass nach dem Abflachen der aktuellen Welle Delta zurückkommt", sagte die Münchner Virologin Ulrike Protzer der Funke Mediengruppe. Man könne nicht sicher sein, dass Omikron Delta ablöse und in die Endemie führe. Der sicherste Weg in den kommenden Wochen und Monaten seien weiterhin die Corona-Schutzimpfungen.

