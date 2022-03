Corona-Regeln Bayern: Maskenpflicht im Supermarkt bleibt - doch es kommen Lockerungen

Corona-Regeln: Kein "Freedom Day" in Bayern. Die Maskenpflicht im Supermarkt bleibt - ab 20. März gilt die Übergangsregel. Gelockert wird aber trotzdem.

15.03.2022 | Stand: 14:09 Uhr

Die Inzidenzwerte im Allgäu und in Bayern sind auf Rekordniveau. Dennoch werden die Corona-Regeln gelockert - auch in Bayern. Welche Regeln gelten vom 20. März bis zum 2. April?

In einer Pressekonferenz informierten die Minister Florian Herrmann, Michael Piazolo und Markus Blume.

Welche Corona-Regeln gelten bis zum 2. April in Bayern?

Bayern macht von der Übergangsregelung der Bundesregierung Gebrauch und verlängert die meisten Corona-Beschränkungen auch über den 20. März hinaus. Das heißt konkret: Die Maskenpflicht im Supermarkt bleibt bestehen, es bleibt auch bei 3G in Restaurants und Cafés.

Gelockert wird aber trotzdem: Diese Corona-Maßnahmen werden geändert

Die Maskenpflicht an Grund- und Förderschulen am Platz (ab kommenden Montag, 21. März) und eine Woche später bei 5. und 6. Klassen (28. März) wird aufgehoben.

Kapazitäts- und Personen-Obergrenzen fallen für Sport- und Musikveranstaltungen fallen.

Auch das Tanz- und Musikverbot in der Gastro wird gekippt.

Jahrmärkte , Volksfeste und Feiern auf öffentlich Plätzen dürfen stattfinden, das Alkoholverbot an öffentlich Plätzen wird aufgehoben.

Die wichtigsten Aussagen nach der Pressekonferenz zu den Corona-Regeln

13 Uhr: Volksfeste ohne Zugangsregeln? Auf die Frage einer Reporterin antwortet Herrmann : " Volksfeste sind zulässig", das gelte auch nach dem 2. April. Dort solle es laut Herrmann keine 2G- oder 3G-Regelungen geben.

will für die Kultur ein „Neustart-Paket“ als „Signal der Hoffnung“ schnüren. Die Kulturprogramme werden bis 30. Juni verlängert. Auch Künstler aus der sollen unterstützt werden. 12.30 Uhr: Kultusminister Michael Piazolo spricht über die hohen Fallzahlen bei Schülerinnen und Schülern in Bayern . Durch die Faschingsferien seien viele Corona-Infektionen hinzugekommen. Dennoch, so der Kultusminister könne bei Grund- und Förderschulen und später in 5. und 6. Klassen auf die Maske am Platz verzichtet werden - PCR-Testungen sei Dank.

12.10 Uhr: Herrmann nennt den Gesetzesentwurf für die Corona-Regeln nach dem 19. März für unzulänglich. Die Hotspot-Regel sei nicht ausreichend definiert. Bayern will bis zum 2. April von der Übergangsregelung Gebrauch machen. Heißt: am 19.03. soll die bayerische Verordnung umgesetzt werden. Bisherige Regelungen zur Maskenpflicht bleiben bestehen. Außer in den Schulen, so Herrmann . Hier fällt zunächst in der Grundschule und später in 5. und 6. Klassen die Maskenpflicht am Platz. Auch 2G und 3G-Regeln bleiben bestehen.

Der Corona-Subtyp Omikron BA2 treibe aktuell die Corona-Zahlen nach oben, so Herrmann . Der Reproduktionswert läge nun über 1, so Herrmann . "Die Impf Dynamik st viel zu gering. Die Pandemie ist nach wie vor in vollem Gange."

Wie wird Bayern künftig mit den Corona-Regeln umgehen? Ab dem 20. März wird bundesweit lediglich ein "Basis-Schutz" diskutiert. Maskenpflicht in Altenheimen, Krankenhäusern und in Bussen und Bahnen.

Allerdings könnte das Land Bayern bis zum 2. April eine Übergangsfrist nutzen - und so die aktuellen Corona-Regeln behalten - oder ganz Bayern könnte als Hotspot definiert werden. Hier dürfte das Land, Stand jetzt, die Corona-Maßnahmen selbst bestimmen.

Heiß diskutiert wird aktuell in der bayerischen Politik die Maskenpflicht an Schulen und im Handel genauso wie über die Details einer zukünftigen Hotspot-Regelung.

Gleichzeitig muss Söder den Flüchtlingsstrom aus der Ukraine managen, den Deutschland und Bayern erwarten. Durch den Krieg in der Ukraine verlieren zehntausende Menschen ihre Heimat. Viele flüchten nach Bayern. Und brauchen hier Obdach. Auch darum soll es in der Pressekonferenz und in der Regierungserklärung gehen.

