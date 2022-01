Manche Schulen wappnen sich schon für Distanzunterricht und Lehrerverbände fordern, nicht starr auf Präsenz zu setzen. Doch die Politik hat andere Pläne.

04.01.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Petra Dietz hat sich kurz gewundert, damals am letzten Schultag vor Weihnachten. „Mein Sohn Jakob befand sich gerade in Quarantäne, weil sich sein kleiner Bruder mit Corona angesteckt hatte“, erzählt die Mutter aus dem Augsburger Stadtteil Göggingen. „Da kam ein Klassenkamerad und hat ihm einen großen Stapel mit Lernunterlagen, Büchern und Heften vorbeigebracht.“ Also nach den Ferien doch wieder Distanzunterricht? Doch wieder Lernen daheim?