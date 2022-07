Die Corona-Sommerwelle hat den Freistaat erreicht. Kliniken behandeln immer mehr Menschen – teils mit schweren Lungenentzündungen. Wie gefährlich ist BA.5?

05.07.2022 | Stand: 14:21 Uhr

Im Sommer 2021 hätte man meinen können, dass jemand in einem ziemlich schlechten Film die Pause-Taste gedrückt hatte. Vor genau einem Jahr lag die Sieben-Tages-Inzidenz in Bayern bei gerade einmal knapp über 5 und niemand sprach von neuen, hochansteckenden Virus-Varianten. In diesem Sommer indes scheint es, als würde der Film, dieses quälend lange Corona-Drama, einfach weiterlaufen. Keine Pause, kein Innehalten – stattdessen: massiv steigende Infektionszahlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.