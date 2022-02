Das sind die neuen Minister und Ministerinnen der CSU im bayerischen Kabinett

Ministerpräsident Markus Söder hat am Mittwoch ein paar Ministerposten im bayerischen Kabinett neu besetzt. Das sind die neuen Minister und Ministerinnen.

23.02.2022 | Stand: 11:14 Uhr

CSU-Generalsekretär Markus Blume, Landrat Christian Bernreiter und die frühere Umweltministerin Ulrike Scharf rücken ins bayerische Kabinett auf. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Mittwoch nach einer Sitzung der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag mit. Er habe lange abgewogen und es sei nun ein guter Zeitpunkt für die Neuaufstellung, die der ganzen Partei und auch der Staatsregierung nach der Pandemie einen neuen Schub geben werde. Die Wahl 2023 sei eine Schicksalswahl für die CSU.

Handy-Verbot und große Geheimhaltung bei der Sitzung der CSU-Landtagsfraktion

Zuvor hatte Söder die Personalien unter größter Geheimhaltung mit Handy-Verbot in der entscheidenden Sitzung der CSU-Landtagsfraktion vorgestellt. Dazu zählt auch die Neubesetzung des CSU-Generalsekretärs. Das Amt soll der Bundestagsabgeordnete und frühere Innen-Staatssekretär Stephan Mayer übernehmen. Er werde dem Parteivorstand diesen Vorschlag machen, kündigte der Parteichef an.

Am Mittag um 13.00 Uhr will Söder dann seine neuen Ministerinnen und Minister dem Landtag vorstellen und diese dort dann auch offiziell ernennen lassen. Sie müssten dann noch im Plenum vereidigt werden. Wer bereits Mitglied des Kabinetts ist, muss nicht erneut den Eid auf die Verfassung sprechen.

CSU-Parteichef Söder will für neuen Schwung sorgen

Über den Umbau des bayerischen Kabinetts war in den vergangenen Wochen immer wieder hinter vorgehaltener Hand und in den Medien spekuliert worden. Dabei hatte es immer geheißen, dass Söder in jedem Fall zunächst abwarten wolle, bis die aktuelle Omikron-Welle in Bayern ihren Höhepunkt überschritten habe. Mit dem personellen Umbau will Söder innerparteilich und innerfraktionell für neuen Schwung sorgen. Die CSU liegt aktuell in Umfragen bei Werten um die 35 bis 36 Prozent und damit noch hinter dem schlechten Ergebnis der Wahl 2018.

Die Landtagswahl 2023 gilt als Schicksalswahl für Söder. Sollte seine Partei dann erneut ein schlechtes Ergebnis einfahren oder gar im Vergleich zur Wahl 2018 (37,2 Prozent) weitere Stimmenanteile einbüßen, dürfte es für den Franken eng werden. Söder selbst hatte wiederholt erklärt, dass er nicht mehr an die für die CSU früher immer angepeilte absolute Mehrheit reichen werde und eine Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern das Ziel sei.

In CSU-Kreisen wurden bereits seit Wochen insbesondere Bau- und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer, Wissenschaftsminister Bernd Sibler, Familienministerin Carolina Trautner und Europaministern Melanie Huml als Wackelkandidaten genannt. Auch Innen-Staatssekretär Gerhard Eck verliert nun seinen Kabinettsposten. Er hatte bereits angekündigt, bei der Landtagswahl im Herbst 2023 nicht mehr kandidieren zu wollen.

Bilderstrecke

Söders Kabinett: das sind die neuen Mitglieder der bayerischen Staatsregierung

1 von 6 Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, hat mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst 2023 sein Kabinett umgebaut. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, hat mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst 2023 sein Kabinett umgebaut. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) 2 von 6 Christian Bernreiter (CSU), derzeitiger Landrat des Landkreises Deggendorf, soll Bayerns neuer Bau- und Verkehrsminister werden. Dies kündigte Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch nach einer Sitzung der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag an. Bild: Daniel Karmann, dpa (Archiv) Christian Bernreiter (CSU), derzeitiger Landrat des Landkreises Deggendorf, soll Bayerns neuer Bau- und Verkehrsminister werden. Dies kündigte Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch nach einer Sitzung der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag an. Bild: Daniel Karmann, dpa (Archiv) 3 von 6 Comeback für Ulrike Scharf (CSU): Die ehemalige Umweltministerin von Bayern, kommt als Familienministerin ins Kabinett zurück. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) Comeback für Ulrike Scharf (CSU): Die ehemalige Umweltministerin von Bayern, kommt als Familienministerin ins Kabinett zurück. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) 4 von 6 Markus Blume wird zum neuen Wissenschaftsminister und Kunst. Zuvor war er Generalsekretär der CSU. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) Markus Blume wird zum neuen Wissenschaftsminister und Kunst. Zuvor war er Generalsekretär der CSU. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) 5 von 6 Sandro Kirchner wird Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration. Er ersetzt damit Gerhard Eck. Der Politiker aus Bad Kissingen ist aktuell noch im Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung aktiv. Bild: Jennifer Weese, dpa (Archiv) Sandro Kirchner wird Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration. Er ersetzt damit Gerhard Eck. Der Politiker aus Bad Kissingen ist aktuell noch im Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung aktiv. Bild: Jennifer Weese, dpa (Archiv) 6 von 6 Der Bundestagsabgeordnete und frühere Innen-Staatssekretär Stephan Mayer soll neuer CSU-Generalsekretär werden. Er soll auf Markus Blume folgen, der als Minister ins bayerische Kabinett wechselt. Bild: Marius Becker, dpa (Archiv) Der Bundestagsabgeordnete und frühere Innen-Staatssekretär Stephan Mayer soll neuer CSU-Generalsekretär werden. Er soll auf Markus Blume folgen, der als Minister ins bayerische Kabinett wechselt. Bild: Marius Becker, dpa (Archiv) 1 von 6 Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, hat mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst 2023 sein Kabinett umgebaut. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, hat mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst 2023 sein Kabinett umgebaut. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv)

