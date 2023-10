CSU und Freie Wähler einigen sich auf Koalitionsverhandlungen

Nach Beginn der Koalitionsverhandlungen in Bayern zwischen CSU und Freie Wähler soll es bald vorwärts gehen. Vorangegangen war eine sehr kontroverse Aussprache.

12.10.2023 | Stand: 14:34 Uhr

Trotz offenkundiger Missstimmungen haben sich CSU und Freie Wähler in Bayern offiziell auf den Start ihrer Koalitionsverhandlungen verständigt. In einer ersten Sondierungsrunde am Donnerstag einigten sich die Delegationen nach einer langen und dem Vernehmen nach auch bisweilen sehr kontroversen Aussprache auf den weiteren Fahrplan. "Wir werden jetzt sehr, sehr schnell in einen Arbeitsmodus übergehen", sagte CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek anschließend.

Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl zeigte sich zuversichtlich, dass innerhalb von kurzer Zeit ein guter Koalitionsvertrag ausgearbeitet werden könne. Es sei gut gewesen, vor den Verhandlungen in einem gemeinsamen Gespräch "wieder Vertrauen aufzubauen".

Bei dem Pressestatement der beiden Fraktionschefs waren ausdrücklich keine Fragen zugelassen. Zudem gaben die beiden Parteichefs, Markus Söder und Hubert Aiwanger, keinerlei Statements ab.