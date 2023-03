Das Geheimnis um Kluftis Vornamen ist gelüftet!

Er gehört inzwischen zum Allgäu wie Kässpatzen und Kühe: unser Kommisar Kluftinger! Jetzt gibt's Kluftis zehnten Fall - und pünktlich zum Erscheinungsdatum des Romans gaben sich die beiden Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr in der Kemptener Big Box die Ehre. Über 1.000 begeisterten Fans verrieten sie nicht nur - endlich - Kluftingers Vornamen, sondern versetzten den Allgäuer Kult-Kommissar auch in Dan Brown-Henning Mankell-Rosamunde Pilcher-Szenarien. Unser Autor war dabei...

"Wir werden heute nicht streiten!", sagen Volker Klüpfel und Michael Kobr. Und die 1.000 Fans in der Big Box Allgäu in Kempten kommentieren dies umgehend mit einem vielstimmigen "Ooooooooh", aber auch mit Gelächter, wohlwissend, dass Deutschlands erfolgreichstes Autoren-Duo Spaß macht. Comedy ist fester Bestandteil der Lesungen der beiden Allgäuer, die vor 15 Jahren mit dem Kemptener Kommissar Kluftinger eine Kult-Figur schufen. Nun hat "Klufti" seinen zehnten Fall zu lösen, der den kauzigen Kässpatzen-Fan an seine Grenzen bringt, weil er und seine Familie bedroht werden.

"Wir wollten eigentlich schön ausschauen", sagt Kobr (45) und nörgelt am T-Shirt-Schlabberlook Klüpfels (47) herum. Schon wird’s laut zwischen den beiden, die Fans glucksen, kringeln sich vor Lachen. Alles wie gehabt, und doch auch nicht. Gleich zu Beginn ihres zehnten, schlicht "Kluftinger" betitelten Jubiläums-Krimis und ihrer Show lüften Klüpfel/Kobr das Geheimnis um den Vornamen ihres Helden: Adalbert Ignatius. Fans ahnten es, hatten die Autoren doch in früheren Büchern bereits Spuren ausgelegt.

Der zehnte Fall ist Kluftingers persönlichster. Grund für seine Schöpfer zurückzuschauen, in ihren Privatarchiven zu stöbern. Einige Fundstücke präsentieren sie in ihrer Show "Der Sinn des Lesens". Sie zeigen Fotos aus den Anfangszeiten ihrer Karriere, wie sie im Bademantel und mit freiem Oberkörper im Hallenbad lasen (Klüpfel: "Wir waren jung und brauchten das Geld!"), und kommentieren launig eigene Kinder-Porträts.

Ein Höhepunkt sind Leseproben aus fiktiven Kluftinger-Roman-Entwürfen. Eigentlich wollten sie ja eine Mystery-Thriller-Reihe begründen, erzählen sie. Nur blöd, dass ein gewisser Dan Brown ("Sakrileg") dies mitbekam und damit auf den Markt ging.

Im "Scrotum"-Manuskript klingelt der Papst bei Kluftinger und bittet ihn, eine verschwundene Reliquie wieder zu beschaffen. Köstlich trifft das Duo den verschwurbelten Mystery-Ton. Literarische Ambitionen verfolgten sie in dem Roman "Geschichte eines Mannes, der vielleicht sein Zimmer verlässt, obwohl das Telefon klingelt"; in "Smørebrødøre" wollten sie Kluftinger als tablettensüchtigen schwedischen Kommissar vorstellen. Als Krönung liefern sie mit "Zwiebelstauden im Sommersturm" eine herrliche Rosamunde-Pilcher-Parodie ab.

Natürlich lesen sie auch aus ihrem neuen, realen Kluftinger-Roman. Kluftinger ist mittlerweile stolzer Opa und nervt Sohn Markus und Schwiegertochter Yumiko mit kindischen Ausbrüchen wie "Ja, wo ist denn das kleine Butzel? Duuuuziduziduziduuu!" Butzele ist eigentlich der Kosename, den Erika Kluftinger ihrem Mann verpasst hat. Natürlich nervt Intimfeind Dr. Langhammer, der sich einen reinrassigen ungarischen Vorstehhund angeschafft hat. Wittgenstein heißt der Vierbeiner, der - so viel sei verraten - am Ende an Kluftis Rettung beteiligt ist. Wenn Klüpfel/Kobr lesen, ist Spannung angesagt. Sie treffen den Ton ihrer Figuren. Das ist unterhaltsam, macht Lust auch auf den neuen Roman, den sie in der Big Box nur streifen. Dagegen fallen die dazwischengeschobenen Kabbeleien ab.

Mit einer Auflage von 180.000 startet ihr neuer Allgäu-Krimi. Kluftinger hat sich längst zu einer touristischen Allgäu-Marke entwickelt: Es gibt Bustouren zu Roman-Schauplätzen und TV-Drehorten. Fans entdecken Wanderziele wie den Dengelstein im Kempter Wald, die Teufelsküche bei Obergünzburg oder Altusried. Es gibt ein Klufti-Kochbuch und -Bier und in Kempten einen speziellen "Room of Secrets". Die Klufti-Fangemeinde ist groß und hat Stehvermögen: Lang ist die Schlange vor dem Signierstand nach der Show im Foyer.

Dass Kluftinger weiter ermittelt, dürfte klar sein. Denn am Ende des neuen Romans verspricht der Kommissar einem sterbenden Mann, der ihn umbringen wollte, einen alten ad acta gelegten Fall neu aufzurollen.