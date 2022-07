Das größte Allgäuer Festival von A bis Z (Teil 1)

Noch eine Woche, dann steigt am Allgäu Airport in Memmingerberg zum dritten Mal das Ikarus-Festival. Mit über 30.000 Besuchern ist es eines der größten Camping-Festivals für elektronische Musik in Süddeutschland . Zur perfekten Vorbereitung haben wir für Dich ein Festival A bis Z zusammengestellt - hier findest Du alles, was Du rund ums Ikarus wissen musst. Im ersten Teil gibt es die Buchstaben A bis M. Aufgepasst: Im zweiten Teil zum Wochenende kannst Du sogar Ikarus-Tickets gewinnen. Party on!

15.07.2022 | Stand: 09:55 Uhr

A wie Alle Farben: Der Berliner Frans Zimmer alias "Alle Farben" ist der derzeit wohl bekannteste und kommerziell erfolgreichste DJ, der auf dem Ikarus auflegt. Seine Hits wie "Please Tell Rosie" und "Bad Ideas" laufen bei den Radiostationen rauf und runter. Was viele Electro-Fans freut: Bei seinen Livesets lässt es "Alle Farben" etwas weniger kommerziell krachen…

Mama, kannst Du mir nach dem Wochenende die Schuhe putzen? Im vergangenen Jahr herrschte auf dem Ikarus-Campingplatz Land unter. Bild: Simon Toplak/Ikarus Event GmbH

B wie Bier: Ohne Bier kein Festival! Nach den drei Ikarus-Tagen wird der große Campingplatz wieder mit leeren Dosen übersäht sein (Pfandsammler aufgepasst: Erfahrene Festivalgänger besorgen sich pfandfreie Dosen – etwa aus Österreich. Da ist wenig zu holen…). Auf dem Festivalgelände werden statt gutem Allgäuer Bier übrigens oberbayerische Hopfen- und Malzgetränke verkauft.

C wie Camping: Der Allgäuer an sich schläft ja gerne daheim. Klar, kann man ja auch, wenn das Festival praktisch vor der Haustüre stattfindet. Trotzdem empfehlen wir allen Heimschläfern am Freitag und/oder Samstag einen Campingplatz-Rundgang: Beste Unterhaltung garantiert – und sei es nur beim People-Watching. Und hey, irgendjemand bietet Dir garantiert ein B wie Bier an.

D wie Deo: Wichtigstes Utensil für alle, die zwei Tage und Nächte lang einfach nur durchtanzen und –feiern. Also für alle… Wer macht schon gerne Bekanntschaft mit einem Stinktier? Gibt’s keine Duschmöglichkeiten beim Camping? Doch, des koscht aber!

E wie Electro oder Elektronische Tanzmusik: Oberbegriff für die Musik, die alle Künstler beim Ikarus auflegen. Rock-Fans, Blasmusiker oder Akkordeon-Künstler sagen dazu gerne: "Des klingt ja alles gleich…" Aber was wissen die schon?!

Lesen Sie auch

Über 50.000 Besucher erwartet Ikarus 2022 hebt ab: Nächste Woche steigt das größte Allgäuer Festival des Jahres

F wie Festivalbus: Aus 75 Städten wird das Ikarus dieses Jahr mit Bussen angefahren. Das zeigt, wie groß das Interesse am größten Electro-Festival im süddeutschen Raum inzwischen ist. Bis aus Hamburg, Berlin oder Dresden werden Touren an den Allgäu Airport angeboten.

G wie Gummistiefel und B wie Bierdosen sind auf jedem Festival gute Ideen. Bild: Simon Toplak/Ikarus Event GmbH

G wie Grillen: Und nein, diesmal meinen wir nicht das obligatorische Fleischbrutzeln auf den Campingplätzen. Die Rede ist von Heuschrecken, aka Grillen. Was die mit einem Electro-Festival zu tun haben? Wer nach 10 Stunden Beats auf die Ohren erschöpft in sein Zelt schlüpft und die Augen schließt, wird es mitbekommen. Biotop pur hinten am Airport.

H wie House: Musikalische Stilrichtung der elektronischen Tanzmusik. Derzeit besonders (kommerziell) angesagt sind Deep House und Tropical House. Härtere Beets gibt's dann beim Techno oder Progressive Trance (Tipp: unbedingt beim Set von Neelix vorbeischauen). Wie, Du sagst noch immer, dass das alles gleich klingt…?! Kauf Dir ein Helene-Fischer-Ticket!

I wie Ikarus: Wie kommt dieses Festival eigentlich auf seinen komischen Namen? "Ikarus", der übermütige Überflieger aus der griechischen Mythologie, diente den Machern als Inspiration. Der fliegende Sohn des Daidalos passt im übertragenen Sinn natürlich bestens zur Location, dem Allgäu Airport (dass Ikarus am Ende der Sonne zu nahe kam und abstürzte, lassen wir mal beiseite). "Wir haben einen Namen gefunden, den jeder schon einmal gehört hat, sich aber nicht unbedingt etwas genaueres vorstellen kann", erklärt Veranstalter Bastian Schleich.

J wie Jogginghose: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“, sagte Modeschöpfer Karl Lagerfeld einmal. Kann sein, aber ist das nicht gerade der Sinn und Zweck des Festival-Campings? Wir empfehlen fürs gemütliche Chillen und Grillen vor dem Zelt in jedem Fall eine Jogginghose – egal ob kurz oder lang.

K wie Kartfahren: Wir brauchen diese Eventisierung des Fußballs nicht, haben wir in dieser Woche gelernt. Jawoll, aber die Eventisierung des Events halten wir – und die Ikarus-Macher – für eine gute Sache! Und so ist rund um das Festival außer DJs und Musik noch viel mehr geboten: ein Ikarus-Zirkus zum Beispiel, oder Tattoo-Artists, die Street Food Meile und der große Swimming Pool. Und wer sich zur Abwechslung sportlich betätigen will, kann auf der Kartbahn neben dem Festivalgelände eine Runde gegen seine Kumpels racen.

L wie Line Up: "Was isch jetzt des wieder, so a Line Up?" Ganz einfach, so wird die Zusammenstellung der Künstler, also wer alles auf dem Festival auftritt, bezeichnet. Im Line Up des Ikarus-Festivals 2017 finden sich über 80 Acts, die auf den sechs verschiedenen Bühnen – Open Air, im Zelt oder in den ehemaligen Flugzeughangarn – auflegen.

M wie Memmingerberg: Eine kleine 2.800-Seelen-Gemeinde im Unterallgäu als Schauplatz eines großen Electro-Festivals? Eher ungewöhnlich, doch die Ikarus-Macher haben ihren Angaben zufolge den "perfekten Ort" für ein jährliches Camping-Festival in Süddeutschland gefunden und wollen langfristig bleiben. Die Flächen am Airport seien super geeignet, der Ort mit Auto, Bus, Bahn oder sogar mit dem Flugzeug gut zu erreichen und das Einzugsgebiet reicht von der Schweiz und Österreich bis nach Frankfurt und darüber hinaus.

Weiter geht es am Wochendende mit dem zweiten Teil unseres großen Festival A bis Z - unter anderem mit den Oberländer Musikanten. Plus: Gewinne Ikarus-Tickets mit allgaeu.life