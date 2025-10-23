Hier findet das erste Winter-Event des Jahres statt – mitten im Oktober

Kaum fallen die Blätter von den Bäumen, ziehen schon die ersten Düfte von Glühwein, gebrannten Mandeln und frischem Tannengrün durch die Straßen. Weihnachtsmärkte im Herbst? Ja, tatsächlich! Während viele noch im goldenen Oktober schwelgen, starten in Bayreuth bereits die ersten Hütten in die festliche Saison und sorgen frühzeitig für Vorfreude auf Weihnachten.

Frühstart in die Wintersaison: Bayreuther Winterdorf öffnet Mitte Oktober

Das Bayreuther Winterdorf öffnete bereits am 15. Oktober seine Türen für Besucher. Es handelt sich hier allerdings nicht um einen klassischen Weihnachtsmarkt, sondern um ein einfaches Winterdorf – das betont das Winterdorf Bayreuth auf Facebook.

Hier können Gäste, bereits 70 Tage vor Heiligabend, zwischen 16 verschiedenen Glühwein-, Punsch- und Heißgetränke-Sorten wählen. Ferner dazu versprechen die Betreiber einen „Mix aus Alpenflair und oberfränkischer Gemütlichkeit“ auf 480 Quadratmetern. Es gibt süße und herzhafte Speisen, Après-Ski-Hits, Live-Musik und ein Kinderprogramm.

Bayreuther Winterdorf 2025: Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

Eröffnung: 15. Oktober 2025

Dauer: Bis 31. Dezember 2025

Öffnungszeiten: Täglich 11 - 23 Uhr (Sonn- und Feiertage 12 - 23 Uhr)

Ort: Ehrenhof am Alten Schloss, Maximilianstraße, Bayreuth

Eintritt: Kostenlos

Frühe winterliche Veranstaltungen im Überblick

Nachdem Bayreuth vorgelegt hat, eröffnen Ende Oktober auch noch andere Städte die Wintersaison. Von Hamburg über Lüneburg bis nach Hannover und Berlin gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Glühwein zu genießen, festliche Stimmung zu erleben und sich auf die kalte Jahreszeit einzustimmen.

Diese winterlichen Veranstaltungen finden ebenfalls noch im Oktober statt:

Hamburg - „Winterdeck“ / Spielbudenplatz: Eröffnung 22. Oktober 2025

Lüneburg - „Winterzauber am Bergström“: 25. Oktober 2025

Hannover - „Winterzauber Herrenhausen“: 29. Oktober 2025

Berlin - „Winterwelt am Potsdamer Platz“: 31. Oktober 2025

In den meisten Städten starten die Weihnachtsmärkte aber erst im und sogar Ende November.

Zu früh für Winterzauber?

Nicht alle sind begeistert vom frühen Start der Wintermärkte. Kritiker bemängeln, dass die Märkte zu früh eröffnet werden und dadurch die Weihnachtsstimmung kommerzialisiert wird. Einige sehen die Symbolik von Advent und Weihnachten dadurch verwässert. Dennoch freuen sich viele Besucher über die Möglichkeit, schon früh in winterliche Atmosphäre einzutauchen. In Bayreuth zieht das Winterdorf jedes Jahr rund 120.000 Gäste an.