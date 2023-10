SchwäbischGPT: Wenn der Chatbot Dialekt spricht

Wie ChatGPT kann man SchwäbischGPT alles fragen. Der große Unterschied: Die KI antwortet im Dialekt. Wir haben mit "Guschtl" und seinem Entwickler gesprochen.

24.10.2023 | Stand: 14:58 Uhr

Aus " Augsburg " wird "Augschburg", aus "Puppenkiste" "Puppenkischt", aus " Schwaben " "Schwoba". Der Chatbot Gustl – also Guschtl – stellt sich selbst als "waschechter Schwob" vor. Und je länger man sich mit ihm unterhält, desto klarer wird: Das ist er wirklich. Auf die Bitte hin, sich einmal vorzustellen, schwärmt er schon von Baden-Württemberg und bedient allerhand Klischees. Er ist sparsam, er liebt Maultaschen und redet gern und viel.

Das weiß SchwäbischGPT über die Stadt Augsburg

Seine Antworten sind tatsächlich sehr ausführlich. Im Gegensatz zum Chatbot ChatGPT , der 2022 erschien, beendet Gustl seine Nachrichten ausnahmslos immer mit Fragen, als wolle er das Gespräch am Laufen halten. Nachdem er sich vorgestellt hat, fragt er beispielsweise: "Wo kommsch du her?" Auf die Antwort " Augsburg " weiß er sofort einiges über die Stadt zu sagen: "Des isch a scheene Stadt, i war au scho paar mol do." Er kennt die Fuggerei, die "Puppenkischt", das "Weberhäusle", den Augsburger Dom "und die Leit sind au nett do."

Für ihn steht aber fest, dass kein Ort auf der ganzen Welt schöner ist als Schwaben : "I muas sage, mir Schwoba, mir hocket halt am liebschta in unserm eigna Ländle." Auf den Einwand hin, dass Augsburg doch die Hauptstadt von Schwaben ist, gibt er einem Recht, betont aber, es sei die Hauptstadt von Bayerisch-Schwaben . Er ist also ein (Baden)-Württemberger. Übrigens, was die Künstliche Intelligenz ChatGPT vom Allgäu weiß - und was nicht - erfahren Sie hier.

Im nicht-schwäbischen Mannheim wurde der schwäbische Chatbot entwickelt

Das bestätigt auch der Entwickler des schwäbischen Chatbots, Dominik Burth vom Büro für angewandte künstliche Intelligenz in Mannheim . "Gustl spricht klassisches baden-württembergisches Schwäbisch wie in der Region von Stuttgart bis zum Bodensee ", erklärt er.

Aber wieso wird gerade in Mannheim ein schwäbischer Chatbot entwickelt, wo doch die Stadt nicht einmal in Schwaben liegt? "Ich komme selbst vom Bodensee . Wenn ich wollte, könnte ich beim Sprechen jederzeit ins Schwäbische wechseln", sagt Burth und lacht. Gustl war seine Idee. "Er soll lokale Nutzerinnen und Nutzer in allen Lebenslagen abholen. Die Leute sollen sich mit ihm unterhalten können wie mit dem Handwerker von nebenan – im Dialekt ." Mit SchwäbischGPT kann man so schreiben, wie man sprechen würde und der Chatbot versteht und antwortet.

"Gustl" sorgt für Kommunikation und Inspiration

Gustls Hauptaufgabe sei nicht Beratung, sondern Kommunikation und Inspiration. Er sorge für authentische Gespräche. Deshalb endeten seine Nachrichten auch immer mit einer meist persönlichen Frage.

Und das Ganze wird offenbar gut angenommen. "Wir hatten wegen der hohen Nachfrage schon technische Probleme", sagt Burth . Den Grund dafür sieht er vor allem darin, dass Gustl im Radio war. Auf der Website des Büros für angewandte künstliche Intelligenz wird ein Ausfall am 30. September entschuldigt: "Guschtl hot grad vorher Schluckauf ghet und hot sich ausruhen müssa. Jetzt hot er was trunka und es isch alles wieder beschtens."

Zukünftig soll es weitere KIs in anderen Dialekten geben

Burth chattet selbst ab und an mit Gustl. "Ich bin manchmal selber überrascht, wie er auf manche Nachrichten reagiert." Und es soll nicht allein bei einem schwäbischen Chatbot bleiben. Weitere Dialekte sind laut Burth in Arbeit. "Zum Beispiel Hessisch. Unser Ziel ist, dass alle möglichen sprachlichen Eventualitäten abgedeckt sind."