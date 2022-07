Das Lustenauer Funkenfeuer war nicht ungefährlich!

Am Wochenende war es soweit. Der Lustenauer Riesen-Funken wurde abgebrannt. Davor gab es viel Kritik und sogar Klagen gegen den Weltrekordversuch. Das sagt Kollege Stefan Binzer zum Mega-Funken.

Brauchtum ist absolut in Ordnung. Von mir aus soll jedes Dorf , jeder Weiler und auch jeder Verein oder Kindergarten seinen Funken haben. Aber was soll der Gigantismus wie im Fall des Lustenauer Monsterturms? Fast so hoch wie die Türme der Sankt-Lorenz-Basilika in Kempten oder der Nordturm von Schloss Neuschwanstein?

Über 100 Tonnen Holz wurden da übereinandergeschichtet – keine vertrockneten Christbäume oder alten Äste, sondern massive Balken, zusammengehalten von unzähligen Nägeln. Dazu jede Menge Brandbeschleuniger und Schießpulver. Das Ganze innerhalb von zwei Stunden ein Raub der Flammen. Nur so zum Spaß. Damit es einen überflüssigen Weltrekord mehr gibt. Und das in einer Zeit, in der alle Welt das Energiesparen propagiert, Rohstoffe knapper werden, der Feinstaub Menschenleben kostet. Welches Brett haben die Veranstalter vor dem Kopf gehabt? Es müssen mindestens so viele Bretter gewesen sein, wie sie verbaut haben.

Das Abbrennen des Wahnsinns-Gebildes war zudem nicht ungefährlich. Dächer mussten wegen des Funkenfluges vorsorglich gewässert werden, Schilf fing Feuer. Und die Macher hatten ungeheuer Glück, dass die Besucher beim Verlassen des abgesperrten Bereiches nicht in Panik geraten sind. Also: Schluss mit dem Unsinn. In Zukunft bitte wieder eine Nummer kleiner!