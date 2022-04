Diese Corona-Regeln gelten jetzt an den Schulen  in Bayern

Nach den Osterferien 2022 beginnt in Bayern wieder die Schule. Welche Corona-Regeln gelten aktuell? Gibt es Maskenpflicht und Testplicht? Die Übersicht.

24.04.2022 | Stand: 10:45 Uhr

Welche Corona-Regeln gelten aktuell an den Schulen in Bayern? Nach dem Ende der Osterferien 2022 an diesem Sonntag ist das in vielen Familien im Freistaat wieder ein wichtiges Thema. Gilt im Klassenzimmer Maskenpflicht? Wird an den Schulen getestet? Gilt 3G im Unterricht? Hier die wichtigsten Antworten.

Corona aktuell: Gibt es nach den Osterferien neue Regeln an den Schulen in Bayern?

Nein, es gelten weite die schon bestehenden Corona-Regeln an den Schulen in Bayern. "Somit kann den erfahrungsgemäß höheren Infektionszahlen unter den Schülerinnen und Schülern, mit denen nach den Osterferien zu rechnen ist, wirksam begegnet werden", heißt es beim bayerischen Kultusministerium. Das bedeutet konkret:

Gilt weiter Testpflicht an den Schulen in Bayern?

Ja. Schülerinnen und Schülern dürfen an Präsenzunterricht, an Schulveranstaltungen oder an der Mittagsbetreuung nur teilnehmen, wenn sie mindestens drei Mal wöchentlich einen aktuellen negativen Testnachweis erbringen oder in der Schule einen Selbsttest unter Aufsicht vornehmen. "Tritt in einer Klasse ein Infektionsfall auf, werden alle Schülerinnen und Schüler dieser Klasse fünf Unterrichtstage lang täglich getestet", so das bayerische Staatsministerium.

Gilt aktuell Präsenzunterricht an den Schulen in Bayern?

Ja, der Präsenzunterricht findet unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz statt.

Gibt es weiter Tests an Schulen?

Ja, in Schulen wird nach den Osterferien weiter regelmäßig getestet - allerdings nur noch diese Woche. Zum 1. Mai werden die generellen Testungen an den Schulen und in der Kindertagesbetreuung eingestellt. Damit werde "den geplanten neuen Isolations- und Quarantäneempfehlungen des Bundes Rechnung getragen und der erwartete Rückgang der Infektionszahlen (Lesen Sie hier die aktuellen Corona-Zahlen im Allgäu) berücksichtigt", heißt es.

Dürfen Kinder mit positivem Corona-Test in die Schule?

Lesen Sie auch

Corona im Freistaat Trotz hoher Inzidenzen: Ab morgen fällt die Maskenpflicht an Bayerns Grund- und Förderschulen

Nein. Wie bisher dürfen Schülerinnen und Schüler, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, den Präsenzunterricht nicht besuchen, so das Ministerium. Sollten sich in einer Klasse Corona-Infektionen "gravierend häufen" und der Präsenzunterricht kann nicht nicht mehr aufrechterhalten, greife die Schulleitung entsprechend ein.

Bilderstrecke

Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Bayern

1 von 12 In Bayern gelten seit dem 03. April neue Corona-Regeln. Es bleibt ein sogenannter "Basisschutz". Welche Maßnahmen sind damit gemeint? Diese Corona-Vorschriften gelten aktuell in Freistaat. Bild: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild) In Bayern gelten seit dem 03. April neue Corona-Regeln. Es bleibt ein sogenannter "Basisschutz". Welche Maßnahmen sind damit gemeint? Diese Corona-Vorschriften gelten aktuell in Freistaat. Bild: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild) 2 von 12 Das Tragen einer FFP2-Maske gilt nur noch in bestimmten Bereichen. So zum Beispiel in Krankenhäusern, Arztpraxen oder bei ambulanten Pflegediensten. Ziel ist es, besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen weiterhin vor einer Infektion zu schützen. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) Das Tragen einer FFP2-Maske gilt nur noch in bestimmten Bereichen. So zum Beispiel in Krankenhäusern, Arztpraxen oder bei ambulanten Pflegediensten. Ziel ist es, besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen weiterhin vor einer Infektion zu schützen. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) 3 von 12 Nach wie vor gilt: Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren sind von der FFP2-Maskenpflicht ausgenommen. Es reicht das Tragen einer medizinischen Maske. Es wird allerdings empfohlen, in geschlossenen Räumen generell eine medizinische Maske zu tragen. Bild: imago / Emma Innocenti (Symbolfoto) Nach wie vor gilt: Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren sind von der FFP2-Maskenpflicht ausgenommen. Es reicht das Tragen einer medizinischen Maske. Es wird allerdings empfohlen, in geschlossenen Räumen generell eine medizinische Maske zu tragen. Bild: imago / Emma Innocenti (Symbolfoto) 4 von 12 Im Öffentlichen Nahverkehr (Busse, Bahnen, Taxis etc.) ist das Tragen einer FFP2-Maske noch Pflicht. In Flugzeugen und Fernverkehrszügen reicht allerdings eine medizinische Maske. Bild: imago images / YAY Images (Symbolfoto) Im Öffentlichen Nahverkehr (Busse, Bahnen, Taxis etc.) ist das Tragen einer FFP2-Maske noch Pflicht. In Flugzeugen und Fernverkehrszügen reicht allerdings eine medizinische Maske. Bild: imago images / YAY Images (Symbolfoto) 5 von 12 Die Maskenpflicht beim Einkaufen entfällt in Bayern - zum Beispiel in Supermärkten. Auch beim Friseur oder im Massagestudio fällt die Maskenpflicht - und die Zugangsbeschränkung 3G. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) Die Maskenpflicht beim Einkaufen entfällt in Bayern - zum Beispiel in Supermärkten. Auch beim Friseur oder im Massagestudio fällt die Maskenpflicht - und die Zugangsbeschränkung 3G. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) 6 von 12 Am Arbeitsplatz darf der Arbeitgeber bestimmen, ob eine Maske getragen werden soll oder nicht. Auch weitere Schutzmaßnahmen dürfen vom Unternehmen vorgegeben werden. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbolbild) Am Arbeitsplatz darf der Arbeitgeber bestimmen, ob eine Maske getragen werden soll oder nicht. Auch weitere Schutzmaßnahmen dürfen vom Unternehmen vorgegeben werden. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbolbild) 7 von 12 Bei Mitarbeitern reichen zwei Tests pro Woche, wenn sie geimpft oder genesen sind. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild) Bei Mitarbeitern reichen zwei Tests pro Woche, wenn sie geimpft oder genesen sind. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild) 8 von 12 2G und 3G entfallen nun in Bayern. Damit fallen die Zugangsbeschränkungen in Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und Geschäften. Bild: Martin Schutt, dpa (Symbolbild) 2G und 3G entfallen nun in Bayern. Damit fallen die Zugangsbeschränkungen in Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und Geschäften. Bild: Martin Schutt, dpa (Symbolbild) 9 von 12 Auch in den Schulen im Freistaat ist die Maskenpflicht passé. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) Auch in den Schulen im Freistaat ist die Maskenpflicht passé. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) 10 von 12 Von der Testpflicht sind Bayerns Schüler allerdings noch nicht befreit. Bisher gilt: Wer am Präsenzunterricht oder an Veranstaltungen teilnehmen möchte, muss mindestens dreimal in der Woche einen aktuellen und negativen Corona-Test vorweisen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) Von der Testpflicht sind Bayerns Schüler allerdings noch nicht befreit. Bisher gilt: Wer am Präsenzunterricht oder an Veranstaltungen teilnehmen möchte, muss mindestens dreimal in der Woche einen aktuellen und negativen Corona-Test vorweisen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) 11 von 12 Sollte allerdings in einer Klasse ein nachweislicher Infektionsfall auftauchen, müssen sich Schüler und Lehrer fünf Unterrichtstage lang täglich testen. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) Sollte allerdings in einer Klasse ein nachweislicher Infektionsfall auftauchen, müssen sich Schüler und Lehrer fünf Unterrichtstage lang täglich testen. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) 12 von 12 Für die Lehrer im Freistaat ist es bei der Arbeit Voraussetzung, dass sie geimpft, genesen oder tagesaktuell negativ getestet sind. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) Für die Lehrer im Freistaat ist es bei der Arbeit Voraussetzung, dass sie geimpft, genesen oder tagesaktuell negativ getestet sind. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) 1 von 12 In Bayern gelten seit dem 03. April neue Corona-Regeln. Es bleibt ein sogenannter "Basisschutz". Welche Maßnahmen sind damit gemeint? Diese Corona-Vorschriften gelten aktuell in Freistaat. Bild: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild) In Bayern gelten seit dem 03. April neue Corona-Regeln. Es bleibt ein sogenannter "Basisschutz". Welche Maßnahmen sind damit gemeint? Diese Corona-Vorschriften gelten aktuell in Freistaat. Bild: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

Gilt Maskenpflicht an der Schule?

Nein. Die Maskenpflicht an Schulen sei kein Teil des „Basisschutzes“ des Infektionsschutzgesetzes des Bundes, so das Kultusministerium. Mit dem Auslaufen der Übergangsfrist am 3. April 2022 gebe es also keine Maskenpflicht mehr an den Schulen. Es sei aber "selbstverständlich weiterhin möglich", auf freiwilliger Basis eine Maske im Unterricht oder in den schulischen Ganztagsangeboten zu tragen.

Tatsächlich empfohlen wird das Tragen einer Maske

nach einem bestätigten Infektionsfall in einer Klasse für die Dauer von fünf Unterrichtstagen auch während des Unterrichts am Platz.

in Gängen, Treppenhäusern, oder den Pausenhallen der Schulen - also dort, wo viel los ist.

Gilt für Lehrerinnen und Lehrer die 3G-Regel?

Ja, allerdings nicht mehr lange. Zum 1. Mai 2022 wird die 3G-Regelung für Lehrkräfte, sonstige an den Schulen tätige sowie schulfremde Personen aufgehoben.

Was sagen Lehrerverbände zum Aus der Testpflicht an den Schulen?

Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), nannte es "fahrlässig" nach der Abschaffung der Maskenpflicht nun auch auf Tests zu verzichten. "Diese ist die letzte wirksame Präventionsmaßnahme, die einen Beitrag leistet, die Gesundheit der Beschäftigten, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern zu schützen. Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei", sagte er.