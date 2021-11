Das sind die neuen Corona-Regeln in Bayern

Markus Söder will auf die gestiegenen Infektionszahlen reagieren. Heute kommen neue Corona-Regeln für Bayern. Für Ungeimpfte könnte es ungemütlich werden.

Verschärft sich die Situation in Bayern für Ungeimpfte? In Baden-Württemberg und Tirol gibt es bereits strengere Corona-Regeln - diese treffen besonders Ungeimpfte. Auch in Bayern sollen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie angezogen werden.

Corona: Sondersitzung des bayerischen Kabinetts am Mittwoch

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen hat Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) für Mittwoch eine Sondersitzung des bayerischen Kabinetts eingerufen. Es soll neue Beschlüsse zur Maskenpflicht, der Regionalisierung der Krankenhausampel und eine Verschärfung der Sicherheitsstufen geben. So könnte aus 3G 3G-Plus werden und 3G-Plus durch 2G ersetzt werden. Auch über eine Maskenpflicht für Schüler im Unterricht diskutiert das Kabinett.

"Die Wahrheit ist: Die Krankenhäuser laufen voll", warnte Söder bereits vergangene Woche angesichts der steigenden Corona-Infektionen. Bayern wolle über die bisherigen Empfehlung auf nationaler Ebene hinaus eine Kampagne zur Drittimpfung starten, sagte Söder.

Welche Corona-Regeln gelten in Bayern aktuell?

Wenn Markus Söder am Mittwoch die neuen Corona-Regeln in Bayern bekannt gibt, informieren wir Sie an dieser Stelle zeitnah.

Solange die Krankenhaus-Ampel in Bayern auf Grün steht, gilt aktuell:

Maskenpflicht in Gebäuden, geschlossenen Räumen und dem ÖPNV (medizinische Maske oder FFP2).

in Gebäuden, geschlossenen Räumen und dem ÖPNV (medizinische Maske oder FFP2). Maskenpflicht bei Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen.

bei Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 35 gilt die 3G-Rege l. Dann haben nur Geimpfte, Genesene und Getestete Zugang zu öffentlichen und privaten Veranstaltungen bis 1.000 Personen. Die Veranstalter müssen das Einhalten der 3G-Vorgaben prüfen.

l. Dann haben nur Geimpfte, Genesene und Getestete Zugang zu öffentlichen und privaten Veranstaltungen bis 1.000 Personen. Die Veranstalter müssen das Einhalten der 3G-Vorgaben prüfen. Seit dem 15. Oktober werden Kontaktdaten von Besuchern auf Veranstaltungen ab 1.000 Personen sowie in Clubs und Diskotheken erfasst.

von Besuchern auf Veranstaltungen ab 1.000 Personen sowie in Clubs und Diskotheken erfasst. Die Innen- und Außengastronomie ist weiter geöffnet, auch Beherbungsbetriebe haben geöffnet.

ist weiter geöffnet, auch Beherbungsbetriebe haben geöffnet. Es findet Präsenzunterricht in allen Schularten statt. Die Schüler werden regelmäßig auf eine Corona-Infektion getestet. Im Unterricht entfällt die Maskenpflicht.

in allen Schularten statt. Die Schüler werden regelmäßig auf eine Corona-Infektion getestet. Im Unterricht entfällt die Maskenpflicht. Beim Sport in Innenräumen gilt die 3G-Regel. Fitnessstudions sind geöffnet. Zuschauer sind beim Außen- und beim Innensport erlaubt.

in Innenräumen gilt die 3G-Regel. Fitnessstudions sind geöffnet. sind beim Außen- und beim Innensport erlaubt. Überall dort wo die 3G-Regel gilt, dürfen Betreiber freiwillig 3G plus oder 2G festlegen.

