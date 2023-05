Das Türkheimer Freibad wird am Vatertag eröffnet

Der Vorverkauf der Saisonkarten hat begonnen, die Eröffnung des Türkheimer Freibads hängt nur noch vom Wetter ab. Zum Feiertag am 18. Mai soll es so weit sein.

13.05.2023 | Stand: 14:52 Uhr

Markus Negele, 41, ist der Neue im Bad. Vor kurzem hat er seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe im Türkheimer Freibad begonnen. Schwerpunkt ist einerseits die umfangreiche Bädertechnik, die sehr viel Wissen und Erfahrung verlangt. Dabei gehe es vor allem darum, dass alles reibungslos funktioniere, wie Bademeister Herbert Wexel betont. Aufsicht am Schwimmbecken ist ein weiteres Arbeitsgebiet für Markus Negele. Dafür hat er im vergangenen Sommer die Ausbildung zum Rettungsschwimmer gemacht. So werden die Badbesucher in dieser Saison auch einen "neuen" Bademeister am Beckenrand stehen sehen.

Der Neue im Türkheimer Freibad ist für viele ein alter Bekannter

Markus Negele hat einen starken persönlichen Bezug zum Türkheimer Freibad. Er ist begeisterter Schwimmer und hat schon immer hier gewohnt, vis-à-vis vom Bad, erst mit den Eltern, dann mit der eigenen Familie. "Es war schon immer 'mein' Freibad", sagt er.

Sein Berufsweg ging erst einmal in eine andere Richtung: Ausbildung zum Mediengestalter mit späterem Arbeitsplatz in einer Türkheimer Druckerei. Dann gab es wie in vielen anderen Branchen die großen Umwälzungen und Herausforderungen. Markus Negele sah für sich keine sichere Zukunft in seinem Beruf mehr und sattelte um und arbeitete als Fahrer für ein Unterallgäuer Busunternehmen. Dann erfüllte er sich vor fünf Jahren den Traum von der Selbstständigkeit und gründete sein eigenes Busunternehmen MN-Reisen. Türkheimer Vereine, Schulen und viele andere Gruppen buchten einen von seinen bald drei Bussen. Doch dann kam Corona, und das bedeutete für ihn anderthalb Jahre "Berufsverbot". Im Sommer 2021 musste Markus Negele für sein gerade erst angelaufenes Unternehmen Insolvenz anmelden.

Mehr als Scherz gedacht war wohl ursprünglich eine frühere Äußerung gegenüber Bürgermeister Christian Kähler, dass er sich durchaus auch einen Job im Bad vorstellen könne. Doch der Bürgermeister wusste, dass er für die Zukunft "seines“" Gemeindebads einen Bademeister-Nachfolger brauchte. Eine solche Stelle war ausgeschrieben worden, und Markus Negeles Bewerbung hatte Erfolg. So wurde Ernst aus der Sache, und er konnte mit der Arbeit im Türkheimer Bad beginnen. "Mir gefällt es hier super", sagt er, es sei abwechslungsreich, und wenn er schon diesen Weg einschlage, "dann hier!".

Freibad Türkheim: Vorverkauf der Saisonkarten hat begonnen

Der Vorverkauf der Saisonkarten für den Sommer 2023 für das Freibad Türkheim hat begonnen. Die Anträge dafür liegen im Rathaus aus, können aber auch online ausgefüllt werden. Wie in den vergangenen Jahren bisher gelten die Saisonkarten auch für die Freibäder in Bad Wörishofen und Mindelheim. Die bestellten Karten liegen ab dem ersten Öffnungstag im Bad zur Abholung bereit. Einzeleintritte und Zehnerkarten können wie bisher an der Badkasse erworben werden. Auch die Öffnungszeiten haben sich nicht geändert: täglich von 8 bis 20 Uhr, bei Regen und schlechter Witterung von 8 bis 10 und von 17 bis 19 Uhr.

Der Leiter des Türkheimer Freibads Herbert Wexel weist auf einen weiteren Rettungsschwimmerkurs hin, voraussichtlich Ende Mai, durchgeführt von der Wasserwacht. Mehr Infos unter der Telefonnummer 08245/750.