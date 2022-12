Es bleibt winterlich in Bayern

Vielerorts in Bayern liegt Schnee. Am Sonntag bleibt es kalt und frostig - stellenweise fällt auch Neuschnee. Welches Wetter bringt die neue Woche in Bayern?

11.12.2022 | Stand: 08:03 Uhr

Das Wetter in Bayern bleibt auch heute am Sonntag, 11. Dezember, winterlich. Bei Temperaturen von tagsüber -4 bis maximal 0 Grad im Norden kommt es überwiegend im Osten Bayerns zu geringem Schneefall. Gebietsweise kommt es zu Dauerfrost.

Wie wird das Wetter heute in Bayern?

Das Wetter heute am Sonntag in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt flächendeckendem Dauerfrost am Sonntag, der in Richtung Alpen strenger wird. Autofahrer sollten also wegen der möglicherweise glatten Straßen vorsichtig fahren. Am Vormittag kommt es in Bayern zudem stellenweise zu Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. Im Tagesverlauf bleibt der Himmel verhangen und bedeckt. Gen Nachmittag lockert sich der Himmel in Schwaben stellenweise auf.

Der meteorologische Winteranfang 2022 ist jetzt zehn Tage her. Kalendarisch hingegen startet der Winter erst am 21. Dezember.

Das Wetter in Bayern in der Nacht auf Montag

In der Nacht zum Montag bietet das Wetter in Bayern weitere Schneefälle, die sich zwar etwas auflockern, aber vorwiegend im Osten weiterhin auftreten. Die Wolkendecke bleibt dicht im Freistaat, Tiefsttemperaturen in der Nacht reichen von -3 bis -9 Grad. In Alpennähe purzeln die Grade teilweise auf bis zu -16 Grad. Durch die Abkühlung in der Nacht kann es verbreitet zu Glätte durch überfrierende Nässe oder Schnee kommen.

Wie ist die Schneelage heute in Bayern?

Heute fällt bis zum Abend vor allen im Osten Bayerns gebietsweise 1 bis 3 cm Neuschnee.

In den Hochlagen des Allgäu liegen verbreitet 30 bis 50 cm Schnee, in eingewehten Bereichen bis zu einem Meter. Überall dort, wo ausreichend Schnee liegt, ist mit Lawinen zu rechnen.

Am ersten Dezember-Wochenende 2022 liefen im Oberallgäu die ersten Skilifte. Am dritten Wochenende folgen weitere. Bei Skitouren gilt es, einiges zu beachten. So rät die Lawinenkommission Burgberg/Rettenberg allen Wintersportbegeisterten zur Vorsicht im freien Gelände. Das gilt auch für Skitourengeher am Grünten im Oberallgäu.

Gibt es in diesem Jahr weiße Weihnachten in Bayern? So stehen die Chancen.

Wird es nebelig und glatt heute in Bayern?

Am Sonntagvormittag kommt es in Bayern gebietsweise zu Nebel mit Sichtweiten auch unter 150 Metern. Da die Temperaturen niedrig bleiben und oft im Minusbereich liegen, kann laut DWD gebietsweise Glätte auf den Straßen aufkommen. Der Frost aus der Nacht hält sich Stellenweise über den ganzen Samstag.

In der Nacht auf Sonntag kann es durch einen weitflächigen Temperaturabfall in die Minusgrade zu überfrierender Nässe und somit zu gefährlicher Glätte kommen.

Es weht am heutigen Sonntagin Bayern ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest.

Das Wetter in Bayern am Montag

Am Montag ist es in Bayern zunächst stark bewölkt. Gelegentlich gibt es aber auch Auflockerungen. Im Tagesverlauf gibt es einige Schneeschauer mit Glätte. In der Nacht zum Dienstag stürzen die Temperaturen nochmal ab - in manchen Alpentälern kann es bis zu -15 Grad kalt werden. Im übrigen Bayern liegen die Temperaturen in der Nacht zwischen -6 und -11 Grad.