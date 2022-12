Kalt und Neuschnee: So wird das Wetter am Montag in Bayern

Der Winter ist angekommen in Bayern. Es bleibt auch am Montag kalt und frostig. Neuschnee gibt es zunächst nur im Osten. Die Vorhersage für den Freistaat.

12.12.2022 | Stand: 07:25 Uhr

Zum Start der neuen Woche bleibt das Wetter in Bayern auch am Montag, 12. Dezember, winterlich. Bei Temperaturen von tagsüber -5 bis maximal 0 Grad im Norden kommt es überwiegend im Osten Bayerns zu geringem Schneefall.

Wie wird das Wetter heute in Bayern?

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kommt es am Sonntag in Bayern bis zum Vormittag verbreitet zu Dauerfrost. In Alpennähe tritt teils auch strenger Frost auf. Auf den Straßen könnte es also glatt sein - durch gebietsweise geringen Schnee oder gefrierende Nässe. Vor allem im äußersten Osten des Freistaats tritt Glätte durch vereinzelte Schneeschauer auf. Vormittags und im weiteren Tagesverlauf zeigt sich häufig die Sonne, ansonsten Wolken. Einzig im Osten ist es stark bewölkt und es treten noch einige Flocken auf.

Der meteorologische Winteranfang 2022 ist jetzt elf Tage her. Kalendarisch hingegen startet der Winter erst am 21. Dezember.

Das Wetter in Bayern in der Nacht auf Dienstag

In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel überwiegend klar in Bayern. Nur vereinzelt herrscht schlechte Sicht auf den Straßen, wegen Nebel. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -6 und -13 Grad. In einigen Alpentälern können es auch -15 Grad werden. Teilweise warnt der DWD vor Glätte auf den Straßen durch Reif oder überfrierende Nässe.

Wie ist die Schneelage heute in Bayern?

Neuschnee gibt es heute am Montag in Bayern einzig an den östlichen Mittelgebirgen. Dort fallen örtlich nochmals etwa drei Zentimeter Schnee.

In den Hochlagen des Allgäu liegen verbreitet 30 bis 50 cm Schnee, in eingewehten Bereichen bis zu einem Meter. Überall dort, wo ausreichend Schnee liegt, ist mit Lawinen zu rechnen.

Am ersten Dezember-Wochenende 2022 liefen im Oberallgäu die ersten Skilifte. Am dritten Wochenende folgten weitere. Bei Skitouren gilt es, einiges zu beachten. So rät die Lawinenkommission Burgberg/Rettenberg allen Wintersportbegeisterten zur Vorsicht im freien Gelände. Das gilt auch für Skitourengeher am Grünten im Oberallgäu.

Wird es nebelig und glatt heute in Bayern?

In Bayern ist es heute Morgen und in der Nacht zum Dienstag örtlich nebelig - teils mit Sichtweiten unter 150 Metern. Bis in den Vormittag ist es in einigen Regionen glatt auf den Straßen. Sei es durch geringen Schnee oder gefrierende Nässe. In der Nacht auf den Dienstag ist ebenfalls mit Glätte zu rechnen. Überfrierende Nässe oder Reif sind dafür verantwortlich.

Wird es windig am Montag in Bayern?

Am heutigen Montag weht im Osten Bayerns zeitweise ein mäßiger Wind aus West. Ansonsten bleibt es im restlichen Freistaat schwachwindig.

Das Wetter in Bayern am Dienstag

Am Dienstag zeigt sich in Bayern häufig die Sonne. Im weiteren Tagesverlauf treten von Südwesten kommend vermehrt Wolken auf. Im Allgäu schneit es zum Abend hin erneut. Der DWD warnt vor verbreitetem Dauerfrost bei -6 bis 0 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Mittwoch breitet sich von Südwesten kommend Niederschlag in Bayern aus. Meist in Form von Schnee. Der bringt dementsprechend auch Glätte mit. An den Alpen und im Vorland geht der Schnee teils in Regen über. Hier warnt der DWD besonders vor Glatteisbildung. Die Tiefstwerte liegen bei -3 bis -10 Grad.