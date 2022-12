Das Wetter in Bayern bleibt am Dienstag klirrend kalt

Der Winter ist angekommen in Bayern. Es bleibt auch am Dienstag richtig kalt und häufig sonnig. Die Vorhersage für heute im Freistaat.

13.12.2022 | Stand: 07:18 Uhr

Der winterliche Trend in Bayern wird auch am Dienstag, 13. Dezember, mit knackigen Temperaturen fortgesetzt. Aber: Im Laufe des Dienstags nähert sich von Südwesten allmählich eine Warmfront.

Wie wird das Wetter heute in Bayern?

Das Wetter heute am Dienstag in Bayern

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zeigt sich heute Vormittag nach örtlichem Nebel häufig die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen von Südwesten vermehrt Wolkenfelder heran. Zum Abend fällt im Allgäu leichter Schnee. Es kommt verbreitet zu Dauerfrost zwischen -6 und 0 Grad.

Der meteorologische Winteranfang 2022 ist jetzt fast zwei Wochen her. Kalendarisch hingegen startet der Winter erst am 21. Dezember.

Das Wetter in Bayern in der Nacht auf Mittwoch

In der Nacht zum Mittwoch breitet sich Südwesten Niederschlag aus - meist in Form von Schnee mit entsprechender Glätte. An den Alpen und im südlichen Vorland später teilweise Übergang in Regen mit Gefahr von Glatteisbildung. In Ostbayern noch meist trocken. Die Temperaturen liegen bei -3 bis -10 Grad.

Wie ist die Schneelage heute in Bayern?

Ab dem Abend gibt es im Allgäu einsetzenden Schneefall mit entsprechender Glätte. In der Nacht zum Mittwoch auch nordostwärts ausweitend. Dabei fällt im Süden und Westen Bayerns bis Mittwochmorgen 1 bis 5, örtlich bis 10 cm Neuschnee.

In den Hochlagen des Allgäu liegen verbreitet 30 bis 60 cm Schnee, in eingewehten Bereichen bis zu einem Meter. Überall dort, wo ausreichend Schnee liegt, ist mit Lawinen zu rechnen.

Am ersten Dezember-Wochenende 2022 liefen im Oberallgäu die ersten Skilifte. Am dritten Wochenende folgten weitere. Bei Skitouren gilt es, einiges zu beachten. So rät die Lawinenkommission Burgberg/Rettenberg allen Wintersportbegeisterten zur Vorsicht im freien Gelände. Das gilt auch für Skitourengeher am Grünten im Oberallgäu. Dass Skitouren nicht ungefährlich sind, musste jüngst auch Deutschlands Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer erfahren.

Gibt es in diesem Jahr weiße Weihnachten in Bayern? So stehen die Chancen.

Wird es nebelig und glatt heute in Bayern?

Im Umfeld größerer Gewässer ist bis zum Morgen örtlich Nebel mit Sichten unter 150 m nicht ausgeschlossen. Bis zum Vormittag tritt vereinzelt Glätte durch überfrierende Nässe oder Reif auf.

Wird es windig am Dienstag in Bayern?

Im Freistaat Bayern weht am heutigen Dienstag ein schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen.

Das Wetter in Bayern am Mittwoch

Am Mittwoch fällt aus dichten Wolken zum Teil länger andauernder Niederschlag, im Süden Bayerns bei -2 bis 5 Grad und auffrischendem Südwestwind zunehmend als Regen. Beim Übergang von Schnee zu Regen gibt es dort erhöhte Glatteisgefahr. Sonst fällt bei -5 bis 0 Grad und meist schwachen Winden durchgehend Schnee.