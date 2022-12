Glatteis, Wolken, Schnee und Regen - Wettermix in Bayern am heutigen Mittwoch

Morgens ist es glatt in weiten Teilen Bayerns. Dann übernehmen dichte Wolken, Schnee und Regen die Oberhand. Die Wetter-Vorhersage für heute im Freistaat.

14.12.2022 | Stand: 07:39 Uhr

Eine Warmfront etabliert sich heute am Mittwoch als Luftmassengrenze über Bayern. Im Süden des Freistaats verdrängt diese die polare Kaltluft der vergangenen Tage in der Höhe, die bodennahen Schichten erwärmen sich dagegen nur zögerlich. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Wie wird das Wetter heute in Bayern?

Das Wetter heute am Mittwoch in Bayern

Heute Vormittag und im weiteren Verlauf gibt es dichte Wolken und von Westen her durchziehenden Niederschlag, der im Süden Bayerns bei maximal -2 bis 4 Grad zunehmend als Regen fällt. Vorsicht durch Unwettergefahr wegen Glatteis! Sonst fällt bei -6 bis -1 Grad durchgehend Schnee.

Der meteorologische Winteranfang 2022 ist jetzt zwei Wochen her. Kalendarisch hingegen startet der Winter erst am 21. Dezember.

Das Wetter in Bayern in der Nacht auf Donnerstag

In der Nacht zum Donnerstag gibt es viele Wolken und gebietsweise Schneefall samt Glätte. An den Alpen und im südlichen Vorland herrscht laut DWD wahrscheinlich weiterhin Glatteis durch gefrierenden Regen. Im nördlichen Franken ist es meist trocken mit örtlichem Nebel.

Wie ist die Schneelage heute in Bayern?

Von Westen her fällt leichter Schneefall. Dabei gibt es in der Mitte und im Norden Bayerns bis zum Abend 1 bis 3 cm, lokal bis 5 cm Neuschnee. In der Nacht zum Donnerstag von der Donau bis ins Alpenvorland nochmals Mengen zwischen 1 und 3 cm, nördlich davon zum Teil Glätte durch Schneematsch oder überfrierende Nässe.

In den Hochlagen des Allgäu liegen verbreitet 30 bis 60 cm Schnee, in eingewehten Bereichen bis zu einem Meter. Überall dort, wo ausreichend Schnee liegt, ist mit Lawinen zu rechnen.

Am ersten Dezember-Wochenende 2022 liefen im Oberallgäu die ersten Skilifte. Am dritten Wochenende folgten weitere. Bei Skitouren gilt es, einiges zu beachten. So rät die Lawinenkommission Burgberg/Rettenberg allen Wintersportbegeisterten zur Vorsicht im freien Gelände. Das gilt auch für Skitourengeher am Grünten im Oberallgäu. Dass Skitouren nicht ungefährlich sind, musste jüngst auch Deutschlands Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer erfahren.

Gibt es in diesem Jahr weiße Weihnachten in Bayern? So stehen die Chancen.

Wird es nebelig heute in Bayern?

Im Umfeld größerer Gewässer ist bis zum Morgen örtlich Nebel mit Sichten unter 150 m nicht ausgeschlossen. Bis zum Vormittag tritt vereinzelt Glätte durch überfrierende Nässe oder Reif auf.

Wird es windig am MIttwoch in Bayern?

Es weht in Bayern am Mittwoch ein schwacher bis mäßiger Wind um Ost, mit dem Regen teils auffrischend und auf Südwest drehend. In höheren Lagen der Alpen kommt es zeitweise zu Sturmböen um 80, auf höchsten Gipfeln gibt es teils auch schwere Sturmböen bis 100 km/h aus Südwest bis West.

Vorhersage: Das Wetter in Bayern am Donnerstag

Am Donnerstag ist es im Süden Bayerns anfangs noch etwas Regen oder Schnee, in Alpennähe ist dabei stellenweise Glatteis nicht ausgeschlossen. Auch sonst ist es meist stark bewölkt, am sonnigsten ist es im nördlichen Franken. Die Temperaturen liegen zwischen -4 bis 4 Grad.