Das Wochenende in Bayern beginnt oft mit Schneeschauern

Abseits von Unterfranken gibt es heute in Bayern kaum Auflockerungen. Aber Schneefall. Die ausführliche Wetter-Vorhersage für heute im Freistaat.

16.12.2022 | Stand: 07:44 Uhr

Bayern befindet sich in einer Tiefdruckzone, die sich vom nördlichen Mittelmeerraum bis ins östliche Mitteleuropa ausweitet, in feuchtkalter Luft. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Wie wird das Wetter heute in Bayern?

Das Wetter heute am Freitag in Bayern

Heute Vormittag sowie im weiteren Tagesverlauf zeigt sich in Unterfranken zeitweise die Sonne und es ist meist trocken. Im übrigen Bayern gibt es kaum Auflockerungen, aber verbreitet leichten Schneefall. Die Höchstwerte liegen zwischen -6 Grad in Teilen Oberfrankens und 0 Grad in Alpennähe.

Der meteorologische Winteranfang 2022 hat vor gut zwei Wochen begonnen. Kalendarisch hingegen startet der Winter in wenigen Tagen am 21. Dezember.

Das Wetter in Bayern in der Nacht auf Samstag

In der Nacht zum Samstag fällt an den Alpen und im Südosten noch etwas Schnee und es ist vor allem dort verbreitet glatt auf den Straßen. Sonst kommt es zu größeren Auflockerungen, gebietsweise bildet sich Nebel oder Hochnebel.

Wie ist die Schneelage heute in Bayern?

Abseits von Unterfranken schneit es verbreitet. Zum Nachmittag 1 bis 5cm, südlich der Alb bis zum Abend um 5 cm, an den Alpen und im Südosten bis in die Nacht zum Samstag um 10 cm Neuschnee. Im Süden gibt es durch vorangegangenen gefrierenden Regen eine teilweise durch Schnee überdeckte Eisschicht. Insgesamt kommt es verbreitet zu Glätte durch Schnee oder überfrierende Nässe.

In den Hochlagen des Allgäu liegen verbreitet 30 bis 60 cm Schnee, in eingewehten Bereichen bis zu einem Meter. Überall dort, wo ausreichend Schnee liegt, ist mit Lawinen zu rechnen.

Am ersten Dezember-Wochenende 2022 liefen im Oberallgäu die ersten Skilifte. Am dritten Wochenende folgten weitere. Bei Skitouren gilt es, einiges zu beachten. So rät die Lawinenkommission Burgberg/Rettenberg allen Wintersportbegeisterten zur Vorsicht im freien Gelände. Das gilt auch für Skitourengeher am Grünten im Oberallgäu. Dass Skitouren nicht ungefährlich sind, musste jüngst auch Deutschlands Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer erfahren.

Gibt es in diesem Jahr weiße Weihnachten in Bayern? So stehen die Chancen.

Wird es nebelig heute in Bayern?

In der Nacht zum Samstag ist in Bayern örtlich mit Nebel bei Sichtweiten unter 150 Metern zu rechnen.

Wird es windig am Freitag in Bayern?

Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord.

Vorhersage: Das Wetter in Bayern am Wochenende mit Hochnebel und Sonne am Samstag und Sonntag

Am Samstag ist es in Bayern gebietsweise längere Zeit hochnebelartig bewölkt, anfangs auch neblig-trüb. Von Westen zeigt sich im Tagesverlauf vermehrt Sonne. Es herrscht tagsüber verbreitet Dauerfrost zwischen -7 und -1 Grad. Es weht ein schwacher Wind, zunehmend aus Ost.

Am Sonntag gibt es anfangs teilweise Nebel oder Hochnebel. Im nördlichen Schwaben und Oberbayern ist es auch längere Zeit trüb. Sonst ist es am Sonntag in Bayern zunächst sonnig, mit von Westen im Tagesverlauf aufziehender Wolkenfelder.