So wird das Wetter in Bayern heute und am Wochenende

09.12.2022 | Stand: 07:20 Uhr

Das Wetter in Bayern ist heute am Freitag, 9. Dezember, geprägt von örtlichem Nebel und Glätte. Im Tagesverlauf kommt es vor allem im Westen zeitweise zu leichtem Schneefall, gebietsweise herrscht Dauerfrost.

Wie wird das Wetter heute in Bayern?

Das Wetter heute am Freitag in Bayern

Der Vormittag und weitere Tagesverlauf in Bayern liefert bei starker Bewölkung vor allem in den westlichen Regionen zeitweise leichten Schneefall. Am östlichen Alpenrand ist es leicht föhnig, auch im nördlichen Franken gibt es Wolkenlücken. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 und 3 Grad.

Der meteorologische Winteranfang 2022 ist jetzt neun Tage alt. Kalendarisch hingegen startet der Winter erst am 21.12.

Das Wetter in Bayern in der Nacht auf Samstag

In der Nacht zum Samstag bietet das Wetter in Bayern weitere Schneefälle mit einem Schwerpunkt zwischen Alpen und Bayerwald. In Franken gibt es Wolkenlücken und nur einzelne Schneeschauer. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen -1 und -6 Grad. Es herrscht verbreitet Glätte.

Wie ist die Schneelage heute in Bayern?

Heute fällt bis zum Abend vor allen in Schwaben, dem westlichen Oberbayern, im südlichen Mittelfranken und in Teilen der südlichen Oberpfalz gebietsweise 1 bis 3 cm Neuschnee.

In den Hochlagen des Allgäu liegen verbreitet 30 bis 50 cm Schnee, in eingewehten Bereichen bis zu einem Meter. Im übrigen Bayerischen Alpenraum liegen zwischen 5 und 20 cm Schnee. Überall dort, wo ausreichend Schnee liegt, ist mit Lawinen zu rechnen.

Am ersten Dezember-Wochenende 2022 liefen im Oberallgäu die ersten Skilifte. Am dritten Wochenende folgen weitere. Bei Skitouren gilt es, einiges zu beachten. So rät die Lawinenkommission Burgberg/Rettenberg allen Wintersportbegeisterten zur Vorsicht im freien Gelände. Das gilt auch für Skitourengeher am Grünten im Oberallgäu.

Wird es nebelig und glatt heute in Bayern?

In der Nacht zum Samstag örtlich Nebel mit Sichtweiten auch unter 150 Metern.

Wird es windig am Freitag in Bayern?

Es weht am heutigen Freitag in Bayern ein schwacher bis mäßiger Nordostwind.

Das Wetter in Bayern am Wochenende

Am Samstag ist es in Bayern bedeckt, zum Teil auch trüb. Am Nachmittag gibt es an den Alpen und im Vorland vermehrt stärkeren Schneefall, dabei herrscht erhöhte Glättegefahr. Die Höchsttemperaturen liegen bei -2 bis 2 Grad. Der Wind weht mäßig, in Böen auch frisch.

Am Sonntag ist es in Bayern oft stark bewölkt. Gelegentlich gibt es aber auch Auflockerungen. Im Tagesverlauf gibt es einige Schneeschauer mit Glätte.