Demo gegen Pläne zu Brenner-Nordzulauf - "Heimat versaut"

Aus Protest gegen den Bau einer neuen Bahntrasse südlich Richtung Brenner Basistunnel sind iin Grafing mehrere hundert Menschen auf die Straße gegangen.

05.02.2022 | Stand: 17:26 Uhr

"Stopp den W(B)ahnsinn" und "Ist die Bahntrasse gebaut, ist die Heimat versaut", war auf Transparenten zu lesen", die unter anderem an Traktoren befestigt waren. Laut Veranstalter nahmen rund 400 Menschen teil, darunter viele Bürgermeister und Vertreter betroffener Kommunen. Die Polizei sprach von rund 250 Teilnehmern.

Die Demonstranten forderten die Deutsche Bahn (DB) auf, ihre Vorschläge in die Planung einzubeziehen. Am Mittwoch hatten Vertreter von Verbänden und Kommunen im Landkreis Ebersberg das sogenannte Dialogforum der Bahn boykottiert und in einem offenen Brief kritisiert, der Dialog finde nicht auf Augenhöhe statt.

Verkehrsministerin Schreyer: Dialog soll wieder in Gang kommen

Verkehrsministerin Kerstin Schreyer ( CSU) sagte als Rednerin bei der Demonstration, sie wolle sich dafür einsetzen, dass der Dialog wieder in Gang komme. Die Vertreter der Anwohner wollen, dass eine neue Trasse - sofern nötig - entlang der bestehenden Gleise gebaut wird und nicht in noch unbebautem Gelände. "Wir möchten, dass die Bahn diese Strecke prüft", verlangte der Grafinger Bürgermeister Christian Bauer (CSU).

Brenner-Nordzulauf: Bahnschlägt vier Trassenvarianten vor

Die Bahn hat bisher vier Trassenvarianten vorgeschlagen. Eine Hochgeschwindigkeitstrasse neben den bestehenden Gleisen lehnt sie ab. Das sei mit noch größeren Eingriffen verbunden. Einen Katalog von 76 Fragen der Kommunen hat die Bahn inzwischen weitgehend beantwortet. Bauer nannte die Antworten aber "nach einer ersten Durchsicht nur teilweise zufriedenstellend".

Die neue Bahnstrecke soll die Kapazitäten zum Brenner Basistunnel in Italien und Österreich erhöhen, der 2032 fertig werden könnte. Bürgerinitiativen lehnen den Neubau des Brenner-Nordzulaufs von Rosenheim bis zur österreichischen Grenze ab. Nun geht es um eine Trasse nördlich von Rosenheim Richtung München.

