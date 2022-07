Der doppelte Jim Knopf: Die beiden Spitzbuben von der Allgäuer Freilichtbühne im Interview

Tausende Zuschauer und eine mega-Bühne: Joel und Collin, wie habt ihr Eure Premiere erlebt?

Collin: Ich hatte kurz davor schon ganz schönes Bauchgrummeln (lacht). Das ist mir bisher geblieben - immer kurz vor der Aufführung bin ich ziemlich hibbelig. Aber dann macht's immer mehr Spaß!

Joel: Die Zuschauer-Tribühne hat mich schon beeindruckt. Da fühlst Du Dich kurz ganz klein... Aber alle sind so fröhlich und gut drauf. Dann geht das Spielen von ganz alleine.

... und wenn mal richtig was schiefgeht?

Collin: Puh, bislang ging zum Glück immer alles glatt. Klar, man verstottert sich mal ein bisschen...

Joel: Vor allem bei den Zungenbrechern!

Collin: Aber da halten auf der Freilichtbühne alle zusammen und sind total nett. Das ist echt kein Drama.

Wie seid ihr zwei überhaupt zu Jim Knopf geworden?

In Altusried gibt es noch sechs Vorstellungen von "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer".Karten für die Vorstellungen am 27./28./29. Juni und am 03./04./05. August gibt's auf der Internetseite der Freilichtbühne und unter 08373/922 00.