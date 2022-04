Genau hinhören: Der Kuckuck kommt aus dem Süden zurück nach Bayern

Der LBV bittet Menschen in Bayern, die ersten Kuckuck-Rufe zu melden. Denn normalerweise kehren die Vögel dieser Tage aus ihrem Winterquartier im Süden zurück.

13.04.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Einmal ganz genau hinhören: Ist das ein Kuckuck, der da ruft? Dieser Tage kehren die Vögel aus ihren Winterquartieren in Afrika zurück, wie der Landesbund für Vogelschutz (LBV) am Mittwoch mitteilte. Der LBV bittet darum, die ersten Kuckuck-Rufe in Bayern zu melden.

"Wir wollen mit Hilfe der gesammelten Daten herausfinden, ob sich die Ankunftszeit des Kuckucks langfristig verändert und wo in Bayern der Kuckuck überhaupt noch ruft", sagte die LBV-Biologin Angelika Nelson über das Forschungsprojekt. (Lesen Sie auch: Riesiger Staren-Schwarm über dem Stadtpark Neue Welt: Das hat es damit auf sich)

Kuckuck in Bayern: Der 15-April gilt als Kuckuckstag

Der Kuckuck sei ein pünktlicher Vogel. Im Volksmund gelte der 15. April deshalb als der Kuckuckstag. Ab diesem Tag rechnet der LBV auch in diesem Jahr "mit dem großen Kuckuck-Ansturm". Der erste Ruf wurde in diesem Jahr allerdings schon am 25. März gemeldet. Interessierte können die Ankunft des Kuckucks auf einer Livekarte des LBV mitverfolgen.

Laut LBV ruft der Kuckuck selten aus dem Wald. Er sei eher an Flussniederungen oder in Mooren zu finden. Beim Kuckuck-Ruf bestehe allerdings Verwechslungsgefahr mit dem der Türkentaube, heißt es vom LBV. Auf der Internetseite des LBV gibt es deshalb ein Hörbeispiel, den "Ruf-Check".

